元首杯‧下半场打爆彭亨‧警察率先闯4强 备受看好最后将会与森美兰决一雌雄的警察率先报到元首杯半决赛，明天（28日）打霹雳无意外将顺利夺得小组盟主。

“警官”苏永庆（右二）领衔警察报到元首杯半决赛，图示他快攻上篮，对手回防姗姗来迟。

（吉隆坡27日讯）备受看好最后将会与森美兰决一雌雄的警察率先报到元首杯半决赛，明天（28日）打霹雳无意外将顺利夺得小组盟主。

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第60届元首杯全国篮球赛于周四早上继续进行决赛圈的争夺，警察在B组次轮对阵彭亨时下半场打爆对手，最终以90比51轻松胜出，2场不败。

苏永庆砍两双

警察多达4人得分上双，多次抢下篮板球后就策划打反击的队长苏永庆砍下两双（21分13篮板）。罗树辉与朱伟鸿则负责得分居多，两人三分球共计7投5中，树辉得15分，伟鸿得22分。而坐镇篮下的“擎天柱”陈利伟虽然阻攻次数没上一场多，但也有11分5篮板的贡献。

阵中拥有数名青年才俊的彭亨上半场仅仅30比35落后，然而中场休息出来风云变色，罗树辉、苏永庆等人告诉年轻人“姜是老的辣”，警察在第三节下半段成功拉开20分以上的差距。末节开打不久，彭亨遭遇得分荒，警察得势不饶人，再来一波13比0高潮，最终净胜39分。

金群利彭亨争出线权

B组另一场比赛，叶良权砍下30分10篮板送霹雳出局，而入选赛亚军金群利篮球俱乐部以77比61赢球后，战绩更新为1胜1负，他们将与战绩相同的彭亨争另一张4强门票。

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由于森美兰男队僧多粥少，叶良权被下放到二线队——金群利篮球俱乐部。本场对阵霹雳，良权打出表现，在27分钟的上场时间内20投11中，其中三分球8投4中，高效得到30分，他亦是唯一得分上双的金群利球员。良权帮助处于落后的金群利在第二节反超之后，并在第三节拉开13分差距。

猛龙横扫大马篮总挑选队A组方面，20岁控卫王奕栋20分8助攻、队长陈伟隆刷下16分16篮板的大号两双，最终入选赛冠军西港猛龙以85比45横扫由非华球员组成的大马篮总挑选队，战绩1胜1负。

去年成功蝉联的森美兰将与武装部队交手，由于后者整体实力较弱，因此出现爆冷的可能性不大。