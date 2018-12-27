NBA‧暴龙下半场反扑‧热火5连胜终结 上半场一度领先16分，但在下半场却因为手感发冷最终遭逆转，迈亚米热火在主场以104比106不敌东区领头羊多伦多暴龙后，5连胜遭终结。

里奥纳德（右）攻下30分8篮板，助暴龙在一度落后16分下逆转热火，最终以2分险胜，保住东区榜首的位置。（图：美联社）

（美国‧纽约27日讯）上半场一度领先16分，但在下半场却因为手感发冷最终遭逆转，迈亚米热火在主场以104比106不敌东区领头羊多伦多暴龙后，5连胜遭终结。

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穿着粉红色“Earned Edition”球衣的热火在此役上半场握有16分的领先优势，但在易边后因进攻端火力下滑遭对手追上，暴龙的里奥纳德和范弗利特在第三节分别轰出12、11分，率队打出37比21攻势，以2分反超。

里奥纳德攻下30分

决胜节战况依旧胶着，暴龙在终场前1分52秒靠着罚球追平比数，之后双方你来我往、相互领先。在比赛还剩22.7秒，暴龙的丹尼格林把握空挡机会出手，投进关键三分球，而落后2分的热火最后3波进攻都没能成功，最终以2分惜败。

暴龙的里奥纳德攻下全场最高30分，此外还有8篮板进账，丹尼格林18分和范弗利特16分；而惜败的热火以温斯罗的21分最佳、佐斯理查森17分、怀赛德则得16分12篮板。

唐西奇终结独行侠6连败尴尬

凭借19岁新秀唐西奇“准大三元”的表现，达拉斯独行侠主场险胜新奥尔良鹈鹕，终结了6连败的尴尬。而独行侠的队史第一人诺维茨基在此役迎来自己在NBA常规赛的第1477场比赛，成为NBA历史出场次数第4多的球员，此外也拿下NBA生涯的第900场胜利。

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双方缠斗完前三节后，独行侠在末节靠着两位替补巴里亚和德文哈里斯分别攻下11及10分，但鹈鹕也凭借安东尼戴维斯在最后5分钟连得10分。

比赛进入倒数最后1分钟，唐西奇制造对手犯规，并把握2罚全中助队反超，而戴维斯关键三分两次出手落空，唐西奇接下来再度投入一记罚球。

独行侠此役可说全员皆有发挥，5位球员得分都超过15分，当中唐西奇21分10助攻9篮板、德安德雷乔丹20分12篮板。鹈鹕方面得分主要集中在先发3人，戴维斯贡献32分18篮板，哈乐迪25分和兰德尔23分。