3州子民穿梭寻美食 ‧ 巴里文打古早味早餐飘香 霹雳州最西端，与槟州高渊、吉打万拉峇鲁交界为邻的北霹雳巴里文打，因这里是吉辇县的行政中心，连接三州各大小镇，如八爪鱼中心，带动了其百货业、酒店业、工业也蓬勃发展，房屋及人口都一直在增加，在近20年来，发展脚步追随槟州成一颗耀眼的市镇。

巴里文打大钟楼是当地地标建筑。（图：星洲日报）

槟吉霹三州边界城镇巴里文打，早餐美食古早味飘香！

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霹雳州最西端，与槟州高渊、吉打万拉峇鲁交界为邻的北霹雳巴里文打，因这里是吉辇县的行政中心，连接三州各大小镇，如八爪鱼中心，带动了其百货业、酒店业、工业也蓬勃发展，房屋及人口都一直在增加，在近20年来，发展脚步追随槟州成一颗耀眼的市镇。

槟吉玻三州子民每天从早到晚穿梭出入，有住在槟州，工作在霹州，孩子在吉州上学，每天跑三州，早习已为常，若以车子绕一圈，5分钟就可绕完。

巴里文打不大，人口却密集，原有的巴里文打老在地乡民不多，从80年代开始，因这里房屋发展蓬勃发展，吸引来自角头、古楼、万拉峇鲁、新路、港口、威省等地居民涌入定居就业及做生意，令其人口不断增加，巴里文打属城镇化，居民们在早餐多外吃，造就了巴里文打早餐美食满满，散布各角落，星洲日报《大北马》社区报今日就带大家前往寻访在地的古早味美食。

建 和 点 心 ‧ 食 材 新 鲜

位于巴里文打太平路旁安宁园旁的源兴茶餐室内，老板陈建和21年前到该茶室旁开档，把自己所学的饱饺点心，以最鲜的材料呈予当地居民共享美味早餐点心。

老板从清晨5时便开始准备各种材料与制作，丝豪不敢怠慢，他也是巴里文打市区内唯一的点心档，除了售卖各式点心，叉烧包也是出自陈建和自己手艺，从不假手于人，早上7时半来到就有得吃了。周一休息。

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包点全是手工料理，深受顾客喜爱。建和点心美食都是档主亲自料理，由一家人经营。（图：星洲日报）

南 天 茶 室 ‧ 海 南 咖 啡 飘 香

座落在巴里文打旧街场大钟楼旁的老式咖啡店已传承至第三代，南天茶室从清晨7时就开档，简单一份的烤面包、蒸面包、菜包、家庭式的椰浆饭、半生熟鸡蛋就是巴里文打一家人的早餐美食。

这里没有猪肉餐点，海南咖啡室也常聚集三大族群在此吃早餐，形成大马人生活缩影。

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该店周日休息。

南天茶室的咖啡香、面包、椰浆饭，吸引一家大小前来吃温馨早餐。（图：星洲日报）

峰 茂 饭 店 ‧ 潮 州 清 粥 小 菜

历史悠久的峰茂饭店，以售卖潮州清粥小菜为主，创业至今超过60年，现是第三代经营，由周家媳妇陈楚真掌厨，她每天清晨就得出来准备，亲煮20多样各类菜肴美食，赶在早上9时半前就绪。许多家庭主妇每天都会固定到来打包其家庭式菜肴，以及现场有许多来吃饭吃粥的顾客。

峰茂饭店最出名的咸鱼内丸，是顾客们最爱，但因人手关系，主厨无法满足超额需求，咸鱼肉丸往往一上桌就卖完了。周日休息。

峰茂饭店咸鱼丸一上桌，就会被食客抢空。（图：星洲日报）

峰茂饭店每天早餐准备20多样各式潮洲小菜，粥或饭皆可配菜。（图：星洲日报）

阿 强 三 味 面 ‧ 3 味 汤 独 特

创业至今约39年的阿强面档，座落在万拉峇鲁桥头旁的县议会档口，其面档最出名为三味面，包含了卤味、福建面汤及咖哩面汤，形成独特的三味面，每天都吸引各地食客前来。

档主罗喜进从年轻卖面至今，依然坚守岗位，敬业乐业，以够料够味，服务周到的态度做生意。其档口除了没有爪哇面，其余的各种面食都有，超过10种以上，而且主打的三味面、咖哩面、福建面都赢得食客的赞誉。周二及周二休息。

三味面有独特香味，把阿强面档名堂打得响当当。（图：星洲日报）

罗喜进从事面档生意约39年。（图：星洲日报）

老 字 号 元 香 饼 家 ‧ 香 饼 皮 脆 不 硬

创立至今30多年的元香饼家，早几来从住家搬至目前巴里文打卜干峇鲁，以新的包装技术与机械式烘焙，打造独特口感的香饼，远近驶名，是巴里文打区内上佳的送礼手信。

元香余家虽只卖一种香饼（马蹄酥），两种口味白糖与黑糖，生意却非常好，其特别在香饼皮脆不硬，馅料中的椰糖香四溢，配上一杯咖啡乌或茶香，可说是上佳的下午茶品。

该店家每天生产的香饼多数清货，除门市，还有各区的代理拿货，第二代传人吴志祥更开拓更大的更远的行销市场，让巴里文打香饼打入各区市场。周日休息。

饼家采用大型烘焙机械替代了传统手制，口感依然佳。（图：星洲日报）

乙 雄 鸡 饭 档 ‧ 秘 制 酱 料 诱 人

老板刘乙雄对烧鸡烧腊方面的厨艺研究非常讲究，尤其酱料的运用，都有自制的秘方，他在源兴茶餐室开档逾20年，鸡饭、叉烧饭都有烧腊香味，再配上辣椒酱料、酱油等佐料，让食客吃出满足感。

其档口周一、周四、周五休息，一星期只卖四天，早上8时开档。

刘乙雄鸡饭的烧鸡、叉烧手艺好，许多老顾客念念不忘。（图：星洲日报）

富 士 山 亚 牛 牛 肉 粿 ‧ 汤 头 清 甜 没 腥 味

档主连俊强20多年前在富士山茶室内开档，一幌就20多年，他每天用的牛肉以最鲜的牛肉为主，汤底也是用上等牛骨滶炖多个小时，汤是清甜而没有肉腥味，可见老板对汤底的拿捏非常到家。档主早上约8时开档卖至下午1时，周六休息。

座落在旧街场小交通圈旁的亚牛牛肉粿，许多到来的老顾客吃牛肉粿条或牛肉面，都会亲自盛满一小碗东主自制的辣椒酱，顾各们总喜欢以牛肉及配料等蘸酱配吃，有者吃出一身汗，加料再吃，一次过吃过瘾。

亚牛牛肉粿，汤底鲜甜，没重腥味，牛肉新鲜，配上辣椒蘸酱，让食客吃得过瘾。（图：星洲日报）

富 强 海 鲜 鲨 鱼 丸 面 ‧ 鲜 味 十 足

富强美食座落在巴里文打卜干峇鲁，为第二代接手，海鲜粿条汤主打自制鲨鱼丸，配上鲜虾及魔鬼鱼肉，成为一碗鲜味十足的粿条汤。

该美食坊除售卖海鲜面，也有出售自制鲨鱼丸，让食客买回家煮汤配菜。