神婆留下预言·美俄总统有大劫 保加利亚已故失明女预言家万加曾成功预言911袭击、“哈里发国”IS崛起和英国脱欧等大事，据说，她预言2019年美国总统特朗普和俄罗斯总统普汀都会遭逢劫难，亚洲会发生大海啸，欧洲则会陷入经济崩溃，信不信由你！

保加利亚已故失明女预言家万加曾成功预言911袭击、“哈里发国”IS崛起和英国脱欧等大事，据说，她预言2019年美国总统特朗普和俄罗斯总统普汀都会遭逢劫难，亚洲会发生大海啸，欧洲则会陷入经济崩溃，信不信由你！

广告

万加表示，特朗普来年凶险，将患上神秘疾病，导致呕吐、耳鸣、脑损伤甚至失聪。家中有一人会卷入车祸。

此外，万加预测俄罗斯总统普汀明年将遭保安人员行刺，但是大难不死。根据预言，普汀也要提防巨型陨石袭击俄罗斯。

万加也预言欧洲明年出现经济崩溃。媒体分析，英国明年329脱欧，对欧洲经济的冲击难以估计。

万加还预测来年一场大地震及引发的海啸，将席卷亚洲广泛地区，巴基斯坦、印度、中国、日本及刚发生海啸的印尼都会当灾。

有巴尔干半岛诺查丹马斯之称的万加，12岁遇到一场暴风后离奇失明，却得了预知未来及医治别人的能力。她在1996年以85岁高龄逝世，遗下预言“锦囊”

一直预测到第51世纪世界末日为止，据说准确度85%。