试射新型高超音速导弹．普汀：明年部署 俄罗斯总统普汀周三表示，俄罗斯将在明年部署首批可搭载核弹的高超音速导弹，还说这项举动代表俄罗斯拥有一种全新战略武器。

（俄罗斯．莫斯科27日讯）俄罗斯总统普汀周三表示，俄罗斯将在明年部署首批可搭载核弹的高超音速导弹，还说这项举动代表俄罗斯拥有一种全新战略武器。

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克里姆林宫表示，俄罗斯军方在乌拉山脉南部的杜巴罗夫斯基导弹基地试射新型高超音速导弹“先锋”

（Avangard），成功击中6000公里外、位于堪察加半岛库拉射击场的指定目标。

据报，普汀在国防部的控制室监督试射，还说测试取得成功。

“先锋”是普汀今年3月发表年度国情咨文时提到的新武器之一。他说，“先锋”几乎可以攻击世界任何一个地方，速度高达20倍音速，可以轻松躲避美国制的导弹防御系统。

这款超音速导弹已开发30年，应用空气动力学以20倍音速飞行在大气层边缘。

俄媒引述消息人士的话说，先锋配备反制系统，能机动调整飞行方向和高度，躲避敌方防御系统的侦测和攻击，很难追踪，美国目前无法防御。