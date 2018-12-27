收贿8万罪成‧希山特助监2年罚40万 法官罗兹拉沙烈认为被告再兰查乌哈里（48岁）提出的辩解只是旨在否认，无法反驳控方的指控。

（雪兰莪‧沙亚南27日讯）前国防部长拿督斯里希山慕丁的前特别助理再兰祖圭里因4年前收取8万令吉贿赂金协助私人公司获得学校清洁合约，今日在地庭被判罪名成立，须入狱两年和罚款40万令吉。

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法官罗兹拉沙烈认为被告再兰查乌哈里（48岁）提出的辩解只是旨在否认，无法反驳控方的指控。

法官谕令，若被告无法缴付罚款，必须入狱一年取代。

控状显示，被告收取2万令吉现金和6万令吉支票，作为协助两家公司在瓜雪学校的清洁工程获标的酬劳而被控。

被告是于2014年2月第一次被控，控状指他在当年1月8日晚上7时30分至8时之间，在瓜雪一间餐馆触犯法律。

他是在2009年大马反贪污委员会法令16（a）（A）条文下被控，并可在同法令24条文下被治罪，罪成可被判监禁最高20年和罚款1万令吉或贿赂金的5倍，视何者为高。

暂缓执行刑罚获准

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在这之前，被告律师莫哈末尤诺斯沙立夫要求轻判，他指被告目前患有高血压和糖尿病，只打临时工来维持妻子和3名子女的生计，他的孩子年龄分别为11岁、9岁和6岁。

他说，再兰没有犯罪前科，并悔不当初，过去4年都给予反贪会充份的合作。

律师也指被告会向高庭提出上诉，要求暂缓执行刑罚。

来自反贪会的副检察司莫哈末黑卡依斯迈说，被告犯下的错误是严重的，必须接受同等的刑罚。

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法官批准暂缓执行刑罚，但被告今天必须缴付罚款和向高庭提出上诉，而被告须由1人以5万令吉保外等候上诉。