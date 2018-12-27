慕尤丁：发现特定结论‧开验尸庭查阿迪死因 内政部长丹斯里慕尤丁指出，总检察署将指示推事召开验尸庭，以鉴定在USJ25区施菲尔兴都庙骚乱事件中受伤后丧命的消拯员莫哈末阿迪的死因。

内政部长丹斯里慕尤丁。

（吉隆坡27日马新社讯）内政部长丹斯里慕尤丁指出，总检察署将指示推事召开验尸庭，以鉴定在USJ25区施菲尔兴都庙骚乱事件中受伤后丧命的消拯员莫哈末阿迪的死因。

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他说，总检察长汤米汤姆斯亲自知会他此事，因为警方通过证人的口供、案件重演，以及解剖结果，发现特定的结论，但这一切只能在庭上公开。

他今日通过面子书发表文告说：“总检察长已告诉我，他将在刑事程序法典第339（1）条文下行使他作为检察官的权力，指示推事在相同法典下的第32章展开调查，以鉴定死因。

向法庭申请尽快开庭

“检察官将向法庭提出申请，以择日尽快开庭，并将协助推事调查死因。”

他指出，对于验尸庭的程序，推事在刑事程序法典第328条文下拥有广泛的权力，以鉴定死因。

他补充，这包括考量莫哈末是如何死亡，以及其死因是否是由他人的任何违法行为或疏失所致。

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24岁的莫哈末阿迪于11月27日，在雪州梳邦再也斯里马哈马里安曼兴都庙骚乱事件中受重伤，不幸于12月17日在国家心脏中心去世。

没人看到阿迪曾被殴打

据星洲日报探悉，虽然过去一个月来，有许多人言之凿凿指莫哈末阿迪是在骚乱事件中被打伤，警方迄今也逮捕逾百人助查案件，但包括在案发当天前往事发现场值勤的消拯员在内，没有任何一人在录供时，曾看到莫哈末阿迪遭人殴打。

一名熟悉此案的消息人士向星洲日报说，法医解剖后推断，莫哈末阿迪是在站着的情况下，因前后遭到大型物体挤压而导致身体右侧的肋骨骨折。除此之外，他的手部、身上及脸部皆没有发现因遭人殴打而留下的创伤。