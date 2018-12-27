单人徒步横越南极洲·美冒险家全球第一人 美国33岁冒险家奥布雷迪周三在无人协助下、用了54天成功独自徒步横越南极洲，成为世界第一人！

奥布雷迪以54天走完1500公里后，成为世上首位横跨南极洲第一人。（图：美联社）

（美国·华盛顿27日讯）美国33岁冒险家奥布雷迪周三在无人协助下、用了54天成功独自徒步横越南极洲，成为世界第一人！

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他是在亲友透过网路直播下，走完了全程约1500公里的路程，兴奋大喊：“我做到了！”

奥布雷迪从11月3日从罗斯冰架马卡姆山附近出发，横跨的路线呈“L”型，他拖着170公斤重的装备在几乎全程都是上坡的路程中前进。

他透过社媒向外报告过程，并在最后一段路程前写着：“最后的32小时可说是我人生中最具挑战性的一段时间，也是我人生中最棒的时刻。”

拟到校园演讲分享经验

奥布雷迪的妻子珍妮毕索表示，奥布雷迪哭着着打电话给她，数度激动地说：“我做到了！”，“他似乎想跟我们大家道谢！”

奥布雷迪之前在金融业服务，2008年辞去工作成为“职业冒险王”。2016年，他创下攀登七大洲最高峰的世界纪录。完成这次南极冒险旅程后，他计划到校园演讲跟学生分享经验。

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奥布雷迪并非首位征服南极的探险家，挪威人奥斯兰德1997年成为首位独自横越南极第一人，不同的是，当时他是借用风筝之力拉着雪橇。

55岁英国探险家沃斯利2年前挑战一人跨越南极洲，就在距离终点48公里前，因体能不支而结束挑战，送医后器官衰竭死亡。

沃斯利的好友鲁德为了完成他的遗志，此次也在南极洲进行挑战，但脚程落后欧布雷迪，而无法成为全球第一人。据悉，布雷迪目前正在终点站附近等待鲁德，两人将一起分享完成创举的喜悦。

鲁德估计要两天后才能抵达终点。他说：“我带着沃斯利的旗子，替他走完全部行程。”

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完成壮举后的奥布雷迪第一时间和家人分享这份喜悦。（图：美联社）