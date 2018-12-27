带上庭申请延扣4天‧阿兹旺丁“扑倒” 阿兹旺丁是于今早9时19分，在巴生北区警区警员押抵巴生法庭，推事诺阿玛丽娜允许延扣助查4天，即日起至星期日。

警员和支持者连忙扶起阿兹旺丁。（图：星洲日报）

（雪兰莪‧巴生27日讯）在巴生一场集会上扬言号召攻击警局及指首相署部长瓦达姆迪是“贱民”的大马马来人阵线（JMM）主席拿督阿兹旺丁被延长扣留4天助查，但他被带到巴生法庭申请延扣时，在法外庭扑倒。

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阿兹旺丁是于今早9时19分，在巴生北区警区警员押抵巴生法庭，推事诺阿玛丽娜允许延扣助查4天，即日起至星期日。

跨过盆栽被绊倒

囚车甫抵法庭时，还未下车的阿兹旺丁心情未受扣留影响，脸带笑容向支持者挥手。

阿兹旺丁下车后，由于他与好几名嫌犯扣在一起，被带到二楼的法庭时，加上警员催促，他不慎在跨过一个盆栽时挂倒，支持者和警方连忙上前搀扶。

不过，阿兹旺丁并没有擦伤，他被扶起后依然保持微笑，并转头向支持者挥手。

今早到法庭为阿兹旺丁的打气的支持者约10人，当阿兹旺丁甫抵达法庭时，支持者就高喊“拿督万岁”和“阿兹旺丁万岁”，情绪相当高昂。

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现场2名中年妇女看到阿兹旺丁从囚车下来时，激动放声哭。

代表律师：“攻击”字眼涵义广

阿兹旺丁代表律师英然向媒体指出，当事人阿兹旺丁确实因发表“攻击”警局而在刑事法典506（刑事恐吓）条文下被调查，但攻击字眼其实涵义很广。

他强调，阿兹旺丁的本意并非要袭击警局，况且“攻击”有很多解释和涵义。

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他说，阿兹旺丁作为社运人士，也只是个体户，根本没有能力或武器设备攻击警局。

英然（中）呼吁警方调查此案时，应更全面，包括调查其他关键人物，而不是当事人阿兹旺丁而已。

反对延扣申请被驳回

“警方作为调查单位，在这案件上，应该展开更全面调查，找出根源，也调查其他关键人，而不是让这些人逍遥法外。”

也是巫统双溪班州议员的英然指出，尽管他提出反对延扣申请，但遭推事驳回。

他说，警方是基于要详细调查及需要详读当事人的身份背景，所以推事允准延扣4天。

他认为警方只要迅速完成调查工作，可以在期限届满前释放其当事人。

“阿兹旺丁刚才有告知他有甲状腺问题，所以经过协调，只要扣查超过一天，就需要带当事人到医院检查，以获取适当的药物及治疗。”

针对原产业部长郭素沁扬言要起诉阿兹旺丁诽谤一事，英然仅说，他与大马马来人阵线目前还未收到对方律师发出的信函。