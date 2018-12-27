印尼空难家属控告波音．“客机不合理危险” 印尼狮子航空JT610班机10月底失事坠入爪哇海，造成机上人员全数罹难，家属透过律师在美国芝加哥控告飞机制造商波音公司，表示新型737-MAX客机存在瑕疵，属不合理的危险。

（美国．芝加哥27日讯）印尼狮子航空JT610班机10月底失事坠入爪哇海，造成机上人员全数罹难，家属透过律师在美国芝加哥控告飞机制造商波音公司，表示新型737-MAX客机存在瑕疵，属不合理的危险。

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家属指控，服役2个月新机的系统错误启动安全措施，波音不仅安装提供错误数据的感应器，也未提供机师充份指示训练。

狮航JT610班机10月29日从印尼雅加达起飞13分钟后，从雷达荧幕上消失，机上189人罹难，目前有30名罹难者家属提告波音公司。

从找获的黑盒子中得知，当飞机在爬升至3000多尺后，飞机一直不稳定地上下升降，无法有效维持高度。机师试图将自动下降的机头拉高，可是抢救无效，“人机互斗”直到飞机失去控制坠海为止。