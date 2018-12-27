伊青团长：哈迪在伦敦被呛‧“传教士必经之路” “对一名伊斯兰斗士而言，这是真主的常道及人生经验，因为先知以前也曾经遭遇更恶劣的辱骂。”

（吉隆坡27日讯）伊斯兰党青年团团长慕哈末卡里尔认为，伊党主席拿督斯里哈迪阿旺在伦敦一场对话会上受到辱骂的事件，是传教中所指的真主的常道（sunnatullah）。

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慕哈末卡里尔也是哈迪阿旺的儿子，他表示，这种事对一名以伊斯兰斗争名义传教的伊斯兰传教士是必经之路。

“对一名伊斯兰斗士而言，这是真主的常道及人生经验，因为先知以前也曾经遭遇更恶劣的辱骂。”

慕哈末卡里尔是通过手机短讯回应伊党党报《哈拉卡》的询问时，如此表示。

另一方面，哈迪阿旺的政治秘书沙希尔苏莱曼对《哈拉卡》表示，虽然哈迪阿旺被辱骂，可是他展现的忍耐态度叫人敬佩。

“拿督斯里（哈迪阿旺）被辱骂后，还可以微笑面对，仿彿没事发生，而且回答有关提问，情绪并没有受到影响，令人佩服。”

哈迪阿旺昨天在英国伦敦出席一场对话会时，一名出席者因为不满哈迪阿旺反对恢复地方选举，当面质疑他是“种族主义者”。

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这名男子也大声斥责哈迪，由于遵循可兰经教义，才会导致思维仍“卡在1969年”。

哈迪过去多次以担心华裔掌权为由，反对恢复地方选举。