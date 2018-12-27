贸易战休兵·美中明年初北京谈判 彭博社周三报道，美国总统特朗普同意和中国在贸易战上休兵后，美国政府代表团将于明年初飞到北京举行首次面对面贸易谈判。

（美国．纽约27日讯）彭博社周三报道，美国总统特朗普同意和中国在贸易战上休兵后，美国政府代表团将于明年初飞到北京举行首次面对面贸易谈判。

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彭博社引述两名知情人士的话说，美国贸易代表助理格里什将率领这支代表团在明年1月7日赴华。

假如会面成事，将会是美中双方自特朗普和中国国家主席习近平于阿根廷20国集团（G20）峰会上同意暂停贸易战90日后，首次举行的会谈。

美国财长姆钦早前曾表示，两国代表曾经举行多次电话会议。

美中重启贸易谈判亦象征世界两大经济体有意为最近的贸易纠纷降温。

中国商务部新闻发言人早前指出，中美双方进行副部级通话，再次就彼此共同关心的贸易平衡、加强智慧财产权保护等问题深入交换意见，取得新的共识；双方还讨论了下次通话和互访的有关安排。

在美方同意暂停把对中国输美商品的关税从10%升至25%后，中方也释出善意，包括恢复购买美国黄豆、暂停对美国汽车与零部件加征关税等。