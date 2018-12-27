中社会净财富264.84兆．全球第2仅次美国 中国社会科学院发表研究指出，截至2016年，中国社会净财富总计人民币437兆元（264.84兆令吉），相当于美国同期财富水平的70.7%，居全球第2。

（中国．北京27日讯）中国社会科学院发表研究指出，截至2016年，中国社会净财富总计人民币437兆元（264.84兆令吉），相当于美国同期财富水平的70.7%，居全球第2。

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同期，中国国内生产总值（GDP）是74.4兆元（45.09亿令吉），相当于美国同期水平的57.2%，同样位居全球第2。

报告由社科院国家资产负债表研究团队负责，分析2000至2016年中国的资产、负债和财富情况，主要研究中国财富规模、财富分配、财富效率和资产负债表下的债务风险内容。

政府拥72.12兆净财富

研究指出，截至2016年，中国社会净财富的73%归居民所有，剩余27%由政府持有，也就是政府拥有约119兆元（72.12兆令吉）的净财富。

报告指出，从风险来看，政府部门拥有大量净资产是国家能力的重要体现，使得中国能够有底气地应对风险，构成应对债务风险的雄厚基础。

从效率看，政府直接拥有和配置大量资产，也导致经济整体效率下降。长远来看，中国需要盘活和重置政府存量资产，推进国有企业改革和僵尸国企的退出，提高资源配置的效率和效益。

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尽管庞大的净财富是抵御债务风险的基础，也需要考虑未直接计入的各类隐性债务、政府资产的流动性、资产价格的顺周期性（经济周期中金融变量围绕某一趋势值波动的倾向）的因素对政府净财富的冲击。

报告指出，拥有规模较大的政府资产净值，无法保证中国高枕无忧，面对可能到来的“惊涛骇浪”，必须做好预案。从长远看，不断优化存量财富配置，才是迈向高质量发展的关键。