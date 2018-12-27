“没料到智力如此低”‧林吉祥向魏家祥“道歉” 林吉祥今日发文告指出，当魏家祥指他“倘若新马来西亚的宗旨被摒弃，行动党将会毫不犹豫地退出希盟政府”是“U转”时，已显示后者的智力和水平如其他马华领袖一样低。

（雪兰莪‧八打灵再也27日讯）行动党依斯干达公主城国会议员林吉祥向马华总会长拿督斯里魏家祥“道歉”，因为前者没料到后者的智力与水平与其他马华领袖一样“低”；他也促请魏家祥为自己在一马公司弊案等全球贪污丑闻上的“纵容”负起责任。

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林吉祥今日发文告指出，当魏家祥指他“倘若新马来西亚的宗旨被摒弃，行动党将会毫不犹豫地退出希盟政府”是“U转”时，已显示后者的智力和水平如其他马华领袖一样低。

他说，魏家祥是其中一名在一马公司丑闻及使大马沦为一个环球贼狼当道国家的事宜上，与纳吉共谋的领袖，却无耻地假装马华捍卫廉政。

“一马公司、联邦土地发展局、联邦土地复兴及统一局（Felcra）、朝圣基金、玛拉以及其他丑闻的罪魁祸首背后，都有一群纵容和选择继续为虎作伥的人。

“在每一宗重大贪污案背后，都会有丧失指出错处的道德勇气的整个机关，这包括了纳吉所领导的内阁、第13届国会，以及在纳吉掌政时期，被收编和被破坏的各个国家机关。

“魏家祥是否同意，如今就是要求所有对大马沦为环球贼狼当道国家，尤其是透过一马公司丑闻，坐视不理的‘纵容者’负责任的时候？就先从魏家祥本身开始做起？”

他也揶揄魏家祥在指称他是一名懦夫时，以为自己是一名勇者。

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“我想请魏家祥告诉人民，他在担任前首相拿督斯里纳吉的内阁部长期间，在拯救我国不成为一个环球贼狼当道的国家上，究竟做过甚么？