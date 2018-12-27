姚长禄促财长行使部长权力‧取消大学入学限制 马华副总会长拿督斯里姚长禄促请财政部长林冠英行使内阁部长的权力，取消政府大学对非土著学生的各种限制，并立法制度化拨款予民办大专学府，以让更多非土著学生有机会接受高等教育。

（雪兰莪‧八打灵再也27日讯）马华副总会长拿督斯里姚长禄促请财政部长林冠英行使内阁部长的权力，取消政府大学对非土著学生的各种限制，并立法制度化拨款予民办大专学府，以让更多非土著学生有机会接受高等教育。

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他今日发文告指出，林冠英如今身为政府成员，权力在手，应该取消行动党过去大肆抨击的政府大学入学限制，实行公平的收生制度，而不是为了政治议程，不停地针对拉大与追击马华，最终将导致华裔生及华社受到伤害。

他说，拉大课题的症结在于政府大学的入学限制，而不是拉大本身的问题，因此林冠英应该处理核心问题，而不是继续消费拉大，来达成行动党的政治议程。

“林冠英一而再再而三地为难拉大，为的是尝试制造情绪和舆论压力，迫使马华即使合理，也不敢或不能提高学费，以致耗尽拉大储备金和马华的资源支助拉大后，消磨马华的斗争能力和制衡政府的力量。

“林冠英也通过各种方式，包括利用校友会，迫使马华在压力下放手拉大，甚至以拨款作为诱因。这是不折不扣的公器私用，滥用公共权力和资源来打击政治对手。”

他说，与其追击马华，林冠英更应开放政府大学限制，并制度化拨款给民办大专。

“林冠英还可以行使财政部长的权力，一次过立法提供所有民办大学制度性拨款，以解决大专学府拨款的疑虑。”