印尼火山爆发警戒升级．方圆5公里列禁区航班改道 印尼周四将火山爆发警戒层级调到第二高的红色警戒，并把火山方圆5公里地区列为禁区，指示所有飞经该处的航班改道。

印尼喀拉喀托火山26日仍在继续喷发火山灰，令当局提高警戒级别至第2高的红色警戒，并下令附近飞机航班必须改道。（图：法新社）

（印尼．雅加达27日讯）印尼周四将火山爆发警戒层级调到第二高的红色警戒，并把火山方圆5公里地区列为禁区，指示所有飞经该处的航班改道。

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喀拉喀托火山于上周六爆发，引发海啸冲击巽他海峡的沿岸线，迄今已至少夺走了430条人命，有约1495人受伤，159人失踪。避难人数周三已达到2万2000人。

印尼地质局说，喀拉喀托火山活动，自本月23日以来一直未停过，过去数日有增加的迹象，所喷发的火山灰达到数千公尺高。印尼气象、气候与地球物理局（BMKG）也发出极端天气警告，担心该火山附近的恶劣天气，或令火山口再次坍塌并引发海啸，呼吁沿岸地区居民远离海岸线。

据国家减灾署发布的影片显示，一层薄薄的火山灰自周三晚起覆盖在爪哇岛西岸地区的建筑物、车辆和植物上。当局表示，虽然该火山灰不会构成危险，但劝戒居民出外戴口罩和护目镜。

而印尼国有航空导航公司AirNav周四通报所有航空公司重新疏导航班，以避开喀拉喀托火山附近的航线。

AirNav发声明说：“鉴于喀拉喀托火山继续喷发，处于红色警戒状态，所有航班必须改道。”不过声明中称没有机场将因此受到影响。首都雅加达距离该火山约155公里以东。

部份村庄道路

被毁对外隔绝



目前，仍有部份受灾村庄因为道路被毁，处于对外隔绝状态。

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避难所工作人员表示，急需食品、医疗、保安以及创伤治疗方面的援助。

虽然印尼当局发出的新警戒级别并未显示会立即威胁到城镇，但两大岛屿内的当地居民已感到忐忑不安，并因害怕再次出现海啸而拒绝回返家乡。

在受到海啸重挫的地区的阿古斯塔酒店任厨师的乌吉对于新的警戒感到担心，他表示已经离开了当地。在另一间别墅工作的保安人员苏克玛则说：“请为我们祈祷，希望一切会没事。”