灾区打卡自拍．网民辩称“分享悲伤” 印尼巽他海峡海啸后，救援人员仍在搜救死伤者，人人都在忙于善后，但是也有不少印尼人特地开车2至3小时到灾后现场自拍，和上载到社媒。自拍人士表示，自拍旨在“分享悲伤”，这些“灾区游客”的做法让当地人感到失望。

（印尼．雅加达27日讯）印尼巽他海峡海啸后，救援人员仍在搜救死伤者，人人都在忙于善后，但是也有不少印尼人特地开车2至3小时到灾后现场自拍，和上载到社媒。自拍人士表示，自拍旨在“分享悲伤”，这些“灾区游客”的做法让当地人感到失望。

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在万丹省灾区，索利哈特在跟朋友自拍。她们戴着色彩鲜艳的头巾，有人更摆出“反V”字手势，背景则是海啸过后满目疮痍的景象，田地遭到海水淹盖，满布汽车和农业机器。索利哈特表示，她们驱车2小时抵达当地，是为一个伊斯兰组织将衣物送给灾民，她们将照片上载脸书，为了证明她们完成任务。

索利哈特也为自拍背景辩护，认为灾场可令看照片的人，意识到自己身在福中。

当地人不茍同他们的做法。一辆在田地中被掩浸的汽车竟成了游客自拍热点。车主兼当地农民组织主席巴哈鲁丁对于农田突然变成社网的“打卡”热点只有表示失望。