魏家祥：林冠英打压拉大·向敦马献媚 马华总会长拿督斯里魏家祥促财政部长林冠英不应自我矮化，借打压造福华社的拉曼大学学院（TARUC）向首相敦马哈迪献媚。

马华总会长拿督斯里魏家祥。

（亚依淡27日讯）马华总会长拿督斯里魏家祥促财政部长林冠英不应自我矮化，借打压造福华社的拉曼大学学院（TARUC）向首相敦马哈迪献媚。

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魏家祥也是亚依淡区国会议员。他今日在脸书贴文表示，林冠英身为财政部长，应专注于改善国家经济，减低油价，兑现选前承诺，而不应一再干预大专教育，以及没完没了地公器私用打压政敌。

他在贴文中反驳林冠英昨日的言论时说，大专申请调高学费是申请学费的顶限，而非实际学费的数额，并举例教育部批准三年广告系学士学位的学费是3万6000令吉，但拉曼大学学院所收取的学费是2万9965令吉。

“另外，几乎所有大专每年都会进行一定程度的学费调整，但逐年调高的数额必须在所批准的顶限以内（大专每3年可申请调高顶限一次），拉曼大学学院也不例外。”

他说，根据大马雇主联合会最新发布的资料，大马雇员2018年的调薪幅度是4.88%。因此，无论林冠英是否减少行政拨款，该院每年都会因为营销变动、发展计划、教职员薪资架构及经济通膨率等因素调整学费。

他指出，该院行政拨款为“零”之后，面对的财政压力随之大幅增加，才需要再进一步调整学费。林冠英和张念群理应明白，两人不应该一再找借口打压拉曼大学学院。

魏家祥也表示，林冠英始终不敢正面回答其一个月来所提出的质疑和挑战。

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“他欠我3道问题的答案。第一，请佐证马华干预拉曼大学学院的学术自由；第二，如果林冠英秉持教育纯粹归教育的立场，为何却没反对宗教和教育结合的宗教学校，是双重标准吗？第三，挑战林冠英废除政府大学的入学限制。林冠英是要一边维护政府大学的入学限制，一边打压造福中等家庭的拉曼大学学院吗？”

他指出，由玛拉工艺大学独资拥有的私立大专吉隆坡大学（UniKL），其学费远超拉曼大学学院。以4年会计系为例，吉隆坡大学的学费是7万2000令吉，而拉曼大学学院的仅为4万6300令吉。林冠英在2019年财政预算案依然拨款2460万令吉给吉隆坡大学。

他促林冠英及时觉悟，华裔也是主要建国者，不应自我矮化，借由打压造福华社的拉曼大学学院，向首相敦马哈迪献媚。