王晓庭：只会狙击马华‧“林冠英以文告敷衍人民” 她劝告林冠英，担任财长应该要更多公开露脸，亲自会见媒体谈谈国家的经济大方向等大课题，而不是只是一直针对马华过去对华社的贡献，如拉曼和自立合作社等而感到眼红，再进行狙击。

（吉隆坡27日讯）马青总团长王晓庭说，财政部长林冠英除了在穷追猛打拉曼大学学院拨款的课题，誓要逼到拉曼大学学院进入死角，而费尽心思和口舌，多次召开新闻发布会外，对于其财政部的其他职务，就完全一无是处了，每天只能以文告来应付和敷衍人民。

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她劝告林冠英，担任财长应该要更多公开露脸，亲自会见媒体谈谈国家的经济大方向等大课题，而不是只是一直针对马华过去对华社的贡献，如拉曼和自立合作社等而感到眼红，再进行狙击；如此不单只会继续打击华裔在大马这片国土上的权益，对于林冠英的表现也肯定不如首相心中的理想。

她在文告中说，林冠英最近一两天，频用文告来打发人民，请问文告是由林冠英亲笔处理吗？还是由秘书或官员代劳？身为内阁在正副首相之下，最重要的部长职，林冠英竟只能当一名“文告财长”。