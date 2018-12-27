特朗普突访伊拉克劳军．“美不再当世界警察” 美国总统特朗普周三突然无预警地带着第一夫人梅兰妮到伊拉克劳军，让驻扎在当地的美军又惊又喜。特朗普表示，目前无计划从伊拉克撤军，但强调其他人也应该开始负上应有责任，因为美国不会继续担任世界警察。

特朗普（中）周三在严格保密下携第一夫人梅兰妮突然访问伊拉克美军基地，给美军带来“圣诞惊喜”，士兵们竞相与两人合照。（图：法新社）

（伊拉克．阿萨德空军基地27日讯）美国总统特朗普周三突然无预警地带着第一夫人梅兰妮到伊拉克劳军，让驻扎在当地的美军又惊又喜。特朗普表示，目前无计划从伊拉克撤军，但强调其他人也应该开始负上应有责任，因为美国不会继续担任世界警察。

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据悉，特朗普和第一夫人当天凌晨乘坐空军一号从马里兰州的安德鲁斯联合基地起飞，经过11个小时、飞行6000多英里抵达伊拉克巴格达以西的美军空军基地。国家安全顾问博尔顿以及部份美国高级将领也随行。

上任后首度到冲突地区

他与第一夫人在当地时间晚上7时16分，降落于伊拉克阿萨德空军基地。这是他当选后首度前往冲突地区劳军。

自2001年911恐袭发生后来，美国总统前往战区鼓舞美军士气已成为一项传统，但主张“美国优先”的特朗普一向厌恶美国往外国派兵，自2016年上任以来，他从未赴战区“劳军”，因而饱受批评。

取消晤伊拉克总理阿迪尔

特朗普上周迅雷不及掩耳地宣布对抗“哈里发国”（IS）之战已胜利，将从叙利亚全数撤军，及大幅削减在阿富汗的驻军人数，引发争议。他的决定不但令盟邦错愕，也使得美军士气低落。反对撤军决策的国防部长马蒂斯更在隔天宣布辞职。

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特朗普在基地停留了3个小时，离开前与约100名特种部队士兵，以及军事领袖分别谈话。

根据伊拉克总理阿迪尔办公室表示，特朗普原订与阿迪尔的会面已取消，改成电话会议。白宫发言人桑德斯表示，电话中特朗普邀请阿迪尔访问华府，而后者已接受。

特朗普在基地发表谈话时，也试图为他撤军的决定辩护。

他说，重担全在美国身上是不公平的，“我们不想再被那些利用我们的军队来保护他们自己的国家占便宜了。他们过去不付钱，但他们将来必须这么做。”

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“我们分布在世界各地。我们置身于很多人听都没听过的国家。坦白说，这太荒谬了。”

特朗普也告诉记者，他否决了将领们要求延长叙利亚驻军的要求。他告诉这些高层官员，“不能再给你们时间了，你们已经有足够的时间了。”

在叙利亚，约有2000名美军和其他外国部队，主要任务是协助当地战士与IS作战。

特朗普在新闻发布会上也提及稍早他与土耳其总统埃尔多安的通话，称土耳其和沙地阿拉伯已许诺将叙利亚境内的IS悉数消灭。

预计，特朗普还将在返回华盛顿的途中访问美国驻德国拉姆施泰因的空军基地。

自拍群拍有求必应

特朗普变暖男

特朗普在伊拉克劳军期间，有求必应，官兵们要独拍的、要群拍的，他统统来者不拒，还有媒体打趣说，特朗普俨然从宅男变成暖男。

白宫随后发表声明称，特朗普与第一夫人感念驻外美军的辛劳，因此选择到伊拉克与驻地美军联欢，感谢他们的付出，也祝他们圣诞快乐。

特朗普事后也透露，他这次飞往伊拉克的过程，与他之前经历过的不一样，“如果你能看到我们在漆黑的飞机上所经历的一切，所有的窗户都关上了，任何地方都没有灯光，一片漆黑。”

“我坐过很多飞机，各种型号、形状和大小。

我有担心吗？是的，我有。”

一般认为，为了安全考虑，美国总统亲访前线慰问美军时，事前都不会对外公布。

有指特朗普这次伊拉克之行，是为了分散了人们对国内政治问题不断升级的注意力，包括特朗普与国会就美墨边境墙资金问题引发的政府停摆。

