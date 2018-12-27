土团酝酿“倒慕尤丁”？柔大臣：没听说 大臣也是土团党柔州代主席以及柔州希盟代主席，他今日到哥打丁宜出席回返校园活动后在发布会上受到媒体询问时强调：“我没听到，怎么回应？”

在回应土团党内部有人酝酿“ 倒慕尤丁” 行动传言时， 柔大臣奥斯曼沙比安强调： “ 我没听到，怎么回应？

（柔佛‧新山27日讯）土团党总裁兼内政部长丹斯里慕尤丁地位动摇？外传土团党内部有人酝酿“倒慕尤丁”的行动，柔佛州务大臣拿督奥斯曼沙比安今日受询回应时说：“我没听说过！”

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大臣也是土团党柔州代主席以及柔州希盟代主席，他今日到哥打丁宜出席回返校园活动后在发布会上受到媒体询问时强调：“我没听到，怎么回应？”

优先建马新第三大桥

另外，询及丰盛港区国会议员拿督阿都拉迪夫退出巫统后，是否已呈交入党表格给柔州土团党，奥斯曼沙比安回应说，还没收到，指对方或许直接呈交表格给党总部。

关于柔州政府明年将优先展开哪些发展计划，大臣指出，他已与柔佛苏丹依布拉欣陛下商议，将优先展开马新第三大桥计划。

当媒体进一步询问建桥计划详情时，奥斯曼沙比安表示，地点还不适合宣布，因为将影响当地产业价格的波动，他只透露地点或许在边佳兰或附近。

奥斯曼沙比安也指出，州政府尚在研究是否由政府兴建或由私人界承建。

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他也以槟城大桥为例说，该大桥是私人界承建。

询及马新边界课题，大臣透露，他与经济事务部长拿督斯里阿兹敏将于1月15或16日与新加坡政府代表展开双边会谈，届时将讨论此事。