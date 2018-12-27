主席：执政前欲入党者被羞辱．土团妇商广招党员 著团结党妇女组明日起一连三天举行第2届代表大会，讨论如何吸引更多妇女入党。

（吉隆坡27日马新社讯）土著团结党妇女组明日起一连三天举行第2届代表大会，讨论如何吸引更多妇女入党。

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土团党妇女组主席拿督斯里丽娜哈仑说，特别是来自基层的妇女，以前要加入土团党妇女组时被威胁和羞辱，如今她们拟定计划，让土团党妇女组成为妇女的喉舌。

况且希望联盟已赢得第14届全国大选，现在是时候吁更多相信该党斗争的人士，加入这个由首相敦马哈迪医生领军的政党。

“感谢上苍，在人民的选择之下，（土团党）党员渐渐增加。以前他们不敢和我们在一起，现在更加勇敢和开放。土团党妇女组将更积极贴近人民以增加党员，以及确保要入党者相信我们的斗争。”

她配合土团党第2届代表大会的举行，接受媒体联访时说，土团党妇女组也将在大会上商讨妇女面对的问题，特别是法律、经济、教育和政治方面的问题。

土团党妇女组和青年团代表大会明晚同步由该党主席丹斯里慕尤丁主持开幕礼，妇女组是首次召开代表大会，预料600名代表将出席。

针对土团党妇女组党员人数，丽娜哈仑说，2017年3月成立以来至今年9月，该组共接受了7万名党员。

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提到土团党妇女组似乎不比其他希盟政党妇女组特出，她说，这可能是因为与其他政党妇女组比较，土团党妇女组仅成立大约一年。

积极训练领导层

她了解这个情况，因此她将更积极训练领导层，以培养良好和有魅力的领袖。

丽娜哈仑也是乡区发展部长，有人认为与其他部长比较，她比较少曝光和没有积极针对时事课题发言，她表示只是在有必要时才发言，而且有向马哈迪提出课题。

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她说，由于5年任期并不长，因此她将专注部门工作，确保履行对人民的承诺。

“我们必须视（政党）为一支队伍。我们说的话必须和领导相符，作为新政府，我们必须强大，以给予人民信心。

“我们欢迎不同意见，不过如果意见分歧太严重，将带给人民负面印象，怀疑他们选择的政府是否不再团结，我们要避免这种现象。人气或许重要，但必须和执行工作并行。”