赛沙迪：需为年轻人斗争．“土团青勿只想致富” 土团青团长赛沙迪在发出上述呼吁时指出，在斗争中，他们应该避免堕入奢华的生活文化。

（吉隆坡27日马新社讯）土著团结党青年团必须以政府的思维进行思考，并将自己当成是要争取胜利的反对党，勤奋的工作，同时要为年轻人和社会所关注的课题，寻求解决方案。

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土团青团长赛沙迪在发出上述呼吁时指出，在斗争中，他们应该避免堕入奢华的生活文化。

“年轻人，不论男女，都是站在前线，以带出相关课题和寻求解决方案，我们不应该只是想着致富。

“我们需要保持之前的斗志，当时就算是没有钱，我们也要斗争。”

赛沙迪也是青年及体育部长。他配合明日起召开的土团党大会，接受媒体联访时，这么指出。

土团青大会将于明后天举行，预料将有约800名代表出席。

到基层跟民众交流

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赛沙迪指出，土团青应该下到基层跟民众在轻松的环境下交流，如嘛嘛档，而不只是在正式的活动，以及剪彩仪式。

他说，他将在其大会演讲中，进一步探讨土团青的方向和政治大环境。

“通过土团青大会，我们要确保年轻人在所有阶层都有足够的空间和动力。”

他也说，跳槽、就业机会、可负担房屋课题，以及马来人、土著和伊斯兰的生存，将会是土团青代表所提出的主旨。

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“很多攸关年轻人的课题可在土团青大会提出，比如希望看到（党和全国）领导层在建设国家时奉行廉政，以赢得世界尊重。”

“若盗贼入土团我退党”

谈到跳槽的课题，赛沙迪说，土团党不需要那些在前朝政府下，涉及各种弊端或罪案的政治人物。

“如果有盗贼加入土团党，我会退党。”

赛沙迪指出，土团党意识到，需要强化党，但反对党前领袖入党的申请，必须先经过一番检视。

他说，任何有法庭案件的巫统党员或领袖，都不应该被接纳入党。

他指出，接纳巫统的资深领袖，也不应该被视为是在边缘化年轻的土团党领袖，或不让他们以其明确的信念和方向塑造党。

土团党大会预料将获得全国135个区部的3000名代表出席，包括来自115个区部的土团青代表，以及98个区部的妇女组代表。