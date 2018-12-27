震撼与遗憾·回顾2018展望2019 回顾2018，展望2019。

霍金去世

轮椅上的卓越物理学家



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（图：美联社）

3月14日，76岁的科学巨匠霍金在英国去世。有人说，霍金是爱因斯坦之后，人类最伟大的物理学家。巧的是，霍金去世那一天，正是爱因斯坦诞辰。而他出生那天，正是伽俐略忌日。

他的骨灰葬在了英国的威斯敏斯特大教堂，放在了两位英国伟人牛顿和达尔文的骨灰旁。

霍金以宇宙大爆炸和黑洞的《时间简史》轰动全球科学术界，除了人生历程被陆续制成多部纪录片外，2014年还改编成知名电影《爱的万物论》，这位因肌萎缩性脊髓侧索硬化症而在年轻时就被困于轮椅的卓越物理学家，用无惧的勇气让所有人看到了生命的能量。

他曾说过：“人类的努力应该是没有边界的，我们千差万别。不管生活看上去多么糟榚，总有你能够做的事情，并且能够成功。”

“野猪队”获救

集全世界之力的生命奇迹



泰北清莱府美塞县一个少年足球队“野猪队”12名少年，今年6月23日为了给同伴庆生惊喜，在教练的带领下到当地“睡美人洞”探险，岂料却因暴雨灌入洞内而受困于洞中。

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为寻找13人，来自美国、英国、澳洲、加拿大、欧盟诸国、俄罗斯、中国、日本、印度及东盟等20多国的上千名志愿者投入救援，包括军警人员、潜水专家、医疗人员、工程公司及救难团队等。

经历9天搜寻后，13人终被寻获并分阶段脱困，最终在7月10日全数救出，共受困18天。

救援期间一名泰国海军精英海豹部队前队员在布置潜水逃生路线时，因氧气不足溺毙洞内，不幸殉职。亦有数名搜救人员受伤。

整个解救过程惊心动魄，13人的安危牵动了世界每个人的心。13人的获救，是集全世界之力创造的生命奇迹。

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卡舒吉遭特工分尸

沙地知名记者异议人士

卡美国《华盛顿邮报》沙地阿拉伯裔记者卡舒吉，10月2日进入沙地驻土耳其伊斯坦布尔领事馆后人间蒸发，土耳其警方于11日通报美国，称已掌握足够证据证明，卡舒吉遭沙地特工杀害并分尸，之后尸块被转移。沙地政府一度否认此事，并称卡舒吉当天就走出了领事馆，同月20日沙地检方改口承认其已在馆内身亡，死因是与使馆人员发生争执而引发肢体冲突。

52岁的卡舒吉是沙地阿拉伯知名记者及异议人士，亦是《华盛顿邮报》专栏作者。他出身沙地望族，家境富裕，大学赴美求学毕业自印第安纳州立大学，20多岁时成为记者，之后在几家报社担任总编辑等要职。

据消息称，沙地王储穆罕默德可能是此案幕后主使，尽管沙地当局一再否认，但王储在国内信誉及海外的改革先锋形象已严重受损，地位不稳。

沙地承认卡舒吉遇害后，除了逮捕18个嫌犯外，亦把4名情报高官免职。不过，他的尸首仍未寻获，甚至有研究员认为其尸体已遭人用强酸溶解，化成“液体”经水渠冲走了。

大侠挥别江湖帝王不上朝

才子嬉笑怒骂绝唱



（图：法新社）

今年中华文坛痛失三位巨匠：文坛鬼才李敖、武侠小说大师金庸及历史小说名家二月河。

3月18日，才子李敖在台北结束了他嬉笑怒骂的一生，终年83岁。李敖一辈子口无遮拦，从政坛骂到文坛，文字尖锐，不留情面。

喜欢他的人不少，厌恶他的人也很多。

李敖离世后，好友陈文茜说：“大多数的人一生都活在政治正确之中，是永远的顺风者，但李敖永远活在他个人价值正确中，成为永远的逆风者。”

10月30日，笔名“金庸”的著名作家查良镛在香港逝世，享年94岁。查良镛50年代开始以笔名“金庸”创作多部脍炙人口的武侠小说，包括《射雕英雄传》《神雕侠侣》《倚天屠龙记》《笑傲江湖》等，更屡被翻拍为影视作品，享有“有华人的地方，就有金庸的武侠”的赞誉。

“飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳”，这正是金庸14武侠小说书名的第一个字，还有一部不在其中，便是《越女剑》。

他的部份作品还被翻译成多种语文流传海外。他更是知名报人，于1959年创办《明报》。

金庸打造的武侠英雄：侠之大者，为国为民，仁爱与侠义精神影响了一代又一代读者。

12月15日，中国著名作家二月河因急性心力衰竭病逝于北京，享年73岁。本名凌解放的二月河，著作包括500万字的“帝王系列”，即《康熙大帝》《雍正皇帝》《乾隆皇帝》。这三部作品之后被拍成电视剧。

二月河在2003年当选中国全国人大代表，到今年已经连续履职15年。他也有“反腐作家”之称，历次的反腐论述都受到中国社会的关注。

二月河的作品写的是帝王，着眼在人民，饱含民生民情。

#MeToo反性侵运动壮大

“女性之年”女权取进步

#MeToo反性侵或性骚扰运动，2017年起源于美国好莱坞，影响力蔓延至2018年，许多人称今年是“女性之年”，女性权益取得不少进步。

多国女性受#MeToo运动启发，勇敢“站出来”发声。当中包括向来忌讳谈性、惧怕威权和讲究面子的亚洲国家和地区，例如韩国、印度、中国和香港等。

传统天主教国家爱尔兰今年5月25日公投支持堕胎合法化。爱尔兰总理沃尔德卡称，这是一次“静悄悄的革命”。

西班牙社会党党魁桑切斯今年6月接任首相一职，他组建的17人新内阁中有11人为女性，是西班牙历史上女部长比例最高的一届政府，在欧洲亦高居榜首。

美国11月中期选举，粉红色浪潮“逆袭”成功，女议员人数创历史新高。至少96名女性赢得众议院席位，当中31名是新当选议员，参议院则有11名女性议员，2名为新当选。今次更首次出现2名穆斯林女性国会议员。

沙地阿拉伯2018年6月24日正式解除已维持约60年，全球独有的女性驾车禁令。而自1979年伊朗伊斯兰革命以来，禁止女性进入足球场观赏男性体育赛事的禁令也在今届世界杯被打破。