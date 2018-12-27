【暖势力】出书追梦．活出精彩．换肾人珍惜每一天 45岁的杨敏敏遗传到父亲的多囊性肾病，自小经常生病，当时家人以为她只是体弱，没有察觉异样，直到28岁才她发现自己患病，让她措手不及。

杨敏敏把自己患病、康复期及在瓜登生活的心路历程全写在3本书里，与大家分享。（图：星洲日报）

（登嘉楼．瓜拉登嘉楼27日讯）15年前，患有多囊性肾病的杨敏敏成功完成肾脏移植手术，重获新生，虽然医生告知移植的肾脏有一个存活期限，自此杨敏敏带着感恩的心及积极的态度过生活，以在那个期限来临之前，活出精彩人生。

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45岁的杨敏敏遗传到父亲的多囊性肾病，自小经常生病，当时家人以为她只是体弱，没有察觉异样，直到28岁才她发现自己患病，让她措手不及。

用3天调整心情

勇敢面对生病事实

杨敏敏说，结婚之后她的身体更虚弱，时常感到疲惫，又经常呕吐及没有胃口，她以为只是胃涨风，也没有去看医生。

“结婚2年后，我准备怀孕，便去看医生检查身体，医生说我子宫一切正常，可是却意外发现我的肾脏比普通人的肾脏肿胀，建议我做进一步检查。”

她说，检验报告出炉，发现她的肾脏只剩下10%的功能，而且肾功能会慢慢衰退，最终必须洗肾度日。

“这个检验结果完全出乎我意料，我从未想过自己会遗传到父亲的肾病，而且发现时已是末期，当下我真的无法接受，十分悲痛。”

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她说，她一想到自己的病情就哭不停，也吃不下饭，最后她向上帝祷告，给自己3天时间调整心情，恢复平静后，她终于接受及勇敢面对生病的事实。

她说，当时医生建议她洗肾，她必须开刀建立一个血管通路，才能有足够的血流作透析治疗，可是2次手术都失败，意味着她无法洗肾。

丈夫捐肾延续生命

“医生说如果我要延续生命，唯有换肾，当下我的丈夫曾文权马上表示要捐肾给我，我们2人配对成功，顺利完成肾移植手术，让我得以活下去。”

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杨敏敏说，完成手术后，医生告知她，移植的肾脏有存活期限，幸运的话，可以生存15至20年，因此她也做好心理准备，面对肾脏功能退化的一天。

“当我坦然面对这个事实的时候，心情是平静的，也因为知道肾脏存活率有期限，我更加珍惜每一天，变得更积极、勇敢及坚强。”

杨敏敏形容丈夫曾文权就是上天派给她的天使，不但对她关怀备至，还捐出一颗肾脏给她，让她延续生命。（图：星洲日报）

出书分享心路历程

考取神学硕士学位

杨敏敏在这15年在教会及热心人士的赞助下，推出3本书，分别是《笑对生命》、《锁不住的爱，道不尽的情》及《简单的幸福》，收入全归马来西亚圣公会教区牧师医药基金。

她说，3本书是她在经历人生3个阶段时完成的，《笑对生命》叙述她生病的历程、《锁不住的爱，道不尽的情》则是她完成移植手术后，休养期间感受到很多爱与关怀而写，而《简单的幸福》则是她从吉隆坡被教会调派到瓜登传教，对于平凡生活的感想。

“我写书与大家分享我患病的心路历程，我要让大家知道，生病不是一种诅咒，反而是一种祝福，别人看到我这个病患这么坚强、勇敢和积极，多少可以鼓励他们平静面对病情，我的生命也能成为更多人的祝福。”

除了出书，她也在这期间取得神学硕士学位，增进神学知识，履行传教责任。

她说，身边的人其实不赞成她报读神学硕士学位，担心她的身体负荷不了，可是她还是执意报读及完成课程。

“生病后，我知道生命短暂，所以趁我还有时间及机会，我就应该尽我所能去读书，去追求我的梦想，我不想有所遗憾。”

杨敏敏积极参与教会活动，活力十足的她完全看不出是名病人。（图：星洲日报）

移植肾脏有存活期限15年

后肾功能退化须洗肾

今年是杨敏敏完成肾脏移植手术的第15年，而肾脏的期限已悄悄来到，医生证实她的肾脏功能已退化至10%，唯一可做的就是洗肾。

她说，这次很幸运马大医药中心一名血管专科医生可以为她进行血管通路手术，目前已经完成第一阶段的手术，明年则进行第二阶段手术，之后就可以开始洗肾。

她说，过去的15年时上天赐给她的恩典，也是最珍贵的一份礼物，她很感恩无需洗肾度过15年，完成她想要做的事情，到各地履行传教任务。

“世上每样东西都有期限，我们应该尽所能去完成要完成的事情，帮助更多人，勇敢面对生活，即使生病了，也不要自怜自艾，既然笑也是一天，哭也是一天，为何不笑着迎接每一天。”

她说，经常会听到患病的人说“为什么是我”，可是她会问“为什么不是我”，上天很公平，生病让她更了解病人的需要，对他们多一份同理心，在有限的生命中，尽最大的力量，帮助更多人。