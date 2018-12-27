33年奉献警察飞行队．指挥官沙迪亚退休 当年为了一份工作投身警队，结果凭藉着自身对纪律部队的崇敬及热爱，警察飞行部队指挥官拿督沙迪亚毅然在警队服务了41年，直到退休。

沙迪亚（左起）在再纳见证下将权杖交给纳沙鲁丁。（图：星洲日报）

（雪兰莪．八打灵再也27日讯）当年为了一份工作投身警队，结果凭藉着自身对纪律部队的崇敬及热爱，警察飞行部队指挥官拿督沙迪亚毅然在警队服务了41年，直到退休。

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已达法定退休年龄的沙迪亚在41年的警队生涯中，有近33年光阴奉献予飞行部队（前为飞行组），并在3年前凭借他的努力升任部队指挥官；他今日在武吉阿曼内部安全及公共秩序部副总监（部队与普通行动部队）拿督再纳阿比丁见证下，将职权移交给警察飞行部队半岛基地的警官纳沙鲁丁助理总监暂代其职位。

他较后受访时指出，他从来没后悔选择当警察，因为他相信“做什么不重要，重要的是怎么做”，换言之必须享受当中过程，才能得到真正的快乐和满足。

他说，他警察生涯中挑战最大且记忆最深刻的事件，就非5年前苏禄恐怖分子入侵沙巴拿笃的事件莫属。

退休后考虑当飞机师

“那是非常严峻的任务，事发后，警方立即布署并成立特别部队应对，但这是史无前例的突发状况，加上对方是全副武装的恐怖分子，所以警方第一时间无法很有效地应对，不过所幸最终在各方的配合下，我们还是战胜恐怖分子，并将他们歼灭。”

他说，他是首名考获航空公司飞机师执照的警察，所以退休后他会考虑当一名飞机师，延续他的飞行梦。