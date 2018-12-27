太平警方设精明警政系统·WhatsApp群组通报罪案 太平警察总部首开全国先河，成立精明警政系统，通过WhatsApp群组即时通讯，以便在第一时间获取犯罪资讯，全面协助减少太平区的犯罪率。

莫哈末泰益（右）将精明警政系统的委任状移交给太平警局局长拉欣。（图：星洲日报）

（霹雳．太平27日讯）太平警察总部首开全国先河，成立精明警政系统，通过WhatsApp群组即时通讯，以便在第一时间获取犯罪资讯，全面协助减少太平区的犯罪率。

广告

在这项系统（SCoPS，Smart CommunityPolicing System）中，太平警察总部通过属下11个警局与社区互动，设立了330个群组，每个群组的警员将看管50至100间民宅，当社区发生罪案或出现可疑人物时，组群成员便会发出讯息。

警区的负责人在接获讯息后，会即刻把讯息传给设在太平警察总部的区监管中心，监管中心于是迅速通知警方的各相关部门，或在外巡逻的大型摩哆车队及巡逻车警员，以便前往进行调查或直接采取行动。

警区主任：或全国警区推行

太平警区主任莫哈末泰益今日在推介这项新的系统后受访时指出，内政部长丹斯里慕尤丁在获悉这项系统后，已指示他呈交整个系统的概念及详情，若获得内政部认同，这项新系统可能会在全国的警区推行。

他说，在新系统操作下，虽然无法全面杜绝所有罪案，但深信毒品、赌博及犯罪问题将会减少。

他表示，拥有创设上述系统的灵感，是来自警方曾在60至70年代曾指示每个警局成立类似单位，并由警区主任负责监管，但当时可能资讯不方便，而在80年代因无法为公众提供全面的服务而宣告失败。

广告

警局与社区联系

“到了今天的科技时代，互联网及安卓的使用非常方便，我于是灵机一动，把之前太平区拥有的160个单位扩大至330个，由每区的警察局与社区联系，在该地区负责看管50至100间民宅，并设立WhatsApp群组，形成了一个强而有力的联络网。”

莫哈末泰益表示，在新的系统下，一旦在某个地区内有任何有关罪犯的问题，如毒品、罪案、嫌犯及陌生人频频出现在住宅区内，群组成员可通过WhatsApp传给有关的负责警员，后者将把讯息传给设在太平警察总部的区监管中心。

他说，这是一个警民合作及友好的措施，也可减轻警察的工作，因为警察只须与负责的社区单位进行联系。

广告

他也提醒警员须有认真的工作态度，并改变过去的思维，因这个系统以警察为中心，必须以服务人民为主，如果群组成员发现投诉后负责人没有采取行动，可直接向警区主任投报。

莫哈末泰益也在推介礼上将委任状移交予拉律峇登区内11个警局局长。