尚穆根：佳节新马游客增10%．500关卡人员加班应付 尚穆根今早11时30分在关卡执行人员的陪伴下巡视兀兰关卡，走访了巴士出境处以及车辆出境处。

（新加坡27日讯）新加坡内政部长兼律政部长尚穆根表示，佳节期间，每日来往新马游客增10%，移民与关卡加强保安，500名关卡人员加班应付人潮。

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尚穆根今早11时30分在关卡执行人员的陪伴下巡视兀兰关卡，走访了巴士出境处以及车辆出境处。

他受询时表示，每年到了年底佳节时期就会出现关卡拥堵的情况，就以今年而言，近期来往新马的越堤者就增加10%，每日迎43万人次来往新马。

“为了应付汹涌的月底人潮，加上碰上佳节加强保安，上周超过500名移民与关卡局加班，在确保公众安全下通关。”

他透露，狮城工作人力资源不足，加上这份工作要求是新加坡公民才能应征，因此难免会出现人力不足的情况。

另外，他说，由于巴士、车辆、罗里关卡繁忙时间不一，因此当局会检视情况而调派人手前去支援，加速通关时间。

“有时候，移民与关卡局会开放一些特别的柜台，譬如开放罗里通关柜台让车辆行走，减缓交通拥堵的情况。”