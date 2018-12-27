大道明年不涨价．3桥摩哆车路费取消 财政部宣布，政府将冻结全国21条大道于2019年调涨过路费，同时2019年1月1日开始取消槟城第一与第二大桥，以及柔佛的马新第二通道的摩哆车过桥费。

（吉隆坡27日讯）财政部宣布，政府将冻结全国21条大道于2019年调涨过路费，同时2019年1月1日开始取消槟城第一与第二大桥，以及柔佛的马新第二通道的摩哆车过桥费。

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赔偿9亿9443万

财政部长林冠英今日发表文告指出，政府将拨出9亿9443万令吉赔偿持有特许权的大道公司，以惠及大马人民。

文告表示，全国21条高速大道原本可在2019年期间调整过路费，内阁是于12月12日决定冻结这21条高速大道依据合约调整所有级别车辆的过路费。

这项宣布扩大了政府在11月2日宣布2019年财政预算案时，只是冻结所有城市高速公路调整过路费的政策。

此外，政府也冻结8条大道调涨巴士的过路费。

文告说，冻结过路费调涨措施是希盟政府为了减轻人民生活负担所作出的努力。政府估计，单是冻结所有级别车辆在2019年的过路费调涨，预料需要赔偿给特许大道公司约9亿7275万令吉。

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联邦政府正在研究最好的方法落实希盟宣言的承诺。上述冻结大道过路费调涨就是其中一部份措施。