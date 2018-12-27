方天兴：为民服务者榜样．“刘贤镇勤政爱民” 华总会长丹斯里方天兴形容，已故前任科学工艺及环境部长丹斯里刘贤镇一生为党国，勤政爱民，是为民服务者学习的好榜样。

方天兴和丹斯里林源德（左四与五）等人瞻仰刘贤镇遗容后，慰问潘斯里魏顺莲（左三）等家属，左起为陈为宇和刘世豪；右起为郑懿铭、陈国明与郭隆生。（图：星洲日报）

（吉隆坡27日讯）华总会长丹斯里方天兴形容，已故前任科学工艺及环境部长丹斯里刘贤镇一生为党国，勤政爱民，是为民服务者学习的好榜样。

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他说，历经超过半世纪从政生涯的刘贤镇，出任部长27年，同时热心社会公益事业，对东西马，各方面各领域建树良多，“已故丹斯里刘贤镇为人随和大方，在几年前当他获悉华总兴建会所大厦工程进行时，也主动的捐献建厦基金5万令吉，成为大厦赞助人之一。”

方天兴是昨晚和华总领导层在吉隆坡富贵纪念馆瞻仰刘贤镇遗容，并慰问家属后发表谈话。出席者包括华总中委郭隆生、法律顾问郑懿铭律师以及华总大厦总执行长陈国明等。

刘贤镇于本月25日凌晨4时许安息于吉隆坡双溪威私人医院，享寿积润86岁，灵柩将在明天（28日）空运回诗巫家乡，移柩新福源堂，并于上午11时举行追思礼拜，随后发引还山，安葬于光远慈善社墓园。