酒后打人判监两个月．女儿出世父入狱 被告是29岁的马来西亚籍男子维纳斯瓦冉，面对一项疏忽或鲁莽行事危害他人安全的控状。受害人是46岁的男子迪利。

（新加坡27日讯）妻临盆在即，马国莽男却酒后惹祸，将另一人打到昏迷，结果女儿刚出世，他就要入狱两个月。

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被告是29岁的马来西亚籍男子维纳斯瓦冉，面对一项疏忽或鲁莽行事危害他人安全的控状。受害人是46岁的男子迪利。

案情显示，今年9月5日傍晚6时，受害人与另6名朋友在芽笼18巷的咖啡店喝酒，被告上前说话。

突然两方发生纠纷，被告猛力往桌上砸碎酒瓶，不久后离开。

当天约晚上7时55分，被告，受害人与他其中两名友人在咖啡店旁的巷子内又爆发口角，双方相互推挤碰撞，被告也气愤地向受害人与友人比手划脚。他们过后又都回到咖啡店。但被告后拿着未喝完的酒瓶离开，受害人与朋友尾随比手划脚，众人来到芽笼21巷时，被告冷不防向受害人扔酒瓶，击中受害人脸部，对方血流如注倒地。被告随即离开，但返回现场向警员坦承是他打伤受害人。

当时，被告已喝醉，每100毫升的呼出气体内含有198微克的酒精。