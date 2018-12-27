国际佛光会主办．三好微电影赛2月征件 由国际佛光会世界总会主办的“2019三好微电影创作竞赛”，将于2019年2月1至5月31日征收作品；如果你是拍摄电影爱好者，或有无限创意等待着去发挥，欢迎你参加这项国际性的竞赛，跟全世界的同好砌磋创意，一竞高下。

国际佛光会世界总会邀请全世界的拍摄电影爱好者参加“2019三好微电影创作竞赛”。

（吉隆坡27日讯）由国际佛光会世界总会主办的“2019三好微电影创作竞赛”，将于2019年2月1至5月31日征收作品；如果你是拍摄电影爱好者，或有无限创意等待着去发挥，欢迎你参加这项国际性的竞赛，跟全世界的同好砌磋创意，一竞高下。

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“2019三好微电影创作竞赛”是由国际佛光会世界总会新媒体发展委员会、人间卫视和人间福报承办，并由佛光山个别分院、国际佛光会各协（分）会协办，旨在扩大人间佛教的影响力，推动各地发起三好微电影甄选比赛，把做好事、说好话及存好心等，以短片方式呈现人间的真善美，带动世界的和平与社会和谐。

参赛作品须根据以下主题为电影内容：1.环保议题：环保与心保、节能减碳、推动“蔬食A计划”等；2.三好行动：消弭战争、促进种族融合，落实三好行动之宣传；3.佛教故事：佛陀传、高僧传、百喻经或星云大师文章等。

网络征件将从明年2月1日至5月31日，作品会由承办单位资格审查，审核通过后，将进入网络投票。投票时间是明年6月15日至7月14日，并于8月进行评审评选，10月则公布名次与结果。

“2019三好微电影创作竞赛”的参者不限国籍，凡16岁以上，喜爱天马行空、有创意、热爱影片拍摄者皆可报名参加，参赛者可以是个人或团体，不过，不得重复报名与投件。如果参赛者不是佛光人，则建议要有佛光山道场或佛光会推荐。

“2019三好微电影创作竞赛”除了让你一圆电影梦，让你的创意和能力得以让全世界看到之外，优胜者还可获得优厚的奖金：第一名3000、第二名2000、第三名1000及佳作500美元。

有关参赛方式、评选方式和活动详情等，可浏览以下官网：http://blia.org/2019microfilm。如有任何疑问，可电邮客服洽询：[email protected]“三好微电影甄选小组收”。

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