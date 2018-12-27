柔王储：青体部8个月没答复‧“马运预算无下文”
2018-12-27 17:54
柔王储：青体部8个月没答复‧“马运预算无下文”
他接着在另一则推文中表示，许多青年向他表达失望的心情，他也接获不少人的投诉。
（柔佛‧新山27日讯）柔佛王储东姑依斯迈今日抨击青年及体育部，承诺拨给柔佛州一笔主办马运会的预算，但迄今没有下文。当局在过去8个月也不曾召开相关会议及给予答复，就连见上一面都难。
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东姑依斯迈今日在推特推文指出，柔佛州作为2020年马运会的东道主，青年及体育部长赛沙迪早前告知柔州青年、体育及文化委员会主席莫哈末库赞，指青体部已经为柔州准备了一笔承办马运会的预算。
他指出，8个月了，完全没有任何进展，并质疑青体部当初为何要承诺此事。
他接着在另一则推文中表示，许多青年向他表达失望的心情，他也接获不少人的投诉。
“针对这起事件，我并没有权力做任何事，我只能向有关当局表达意见。”
“如果没办法实现这些诉求，至少要聆听。”
他也在下一则推文中抨击道，既然已给予机会出席大会，与协会或人民会面，那就聆听他们要表达甚么。
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“即便你无法满足他们的需求，至少赏脸与他们见个面，不要阻止或吩咐你的助理去应付他们。”
文章来源：星洲日报‧2018.12.27
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