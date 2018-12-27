国人最爱吉隆坡跨年．曼谷台北合艾东京首尔也上榜 马来西亚人会选择在亚洲地区跨年，在10大跨年城市排行榜当中，有5座是外国城市（曼谷、台北、合艾、东京和首尔），相比之下，2016年只有一座外国城市（曼谷）。

（吉隆坡27日讯）马来西亚人会选择在亚洲地区跨年，在10大跨年城市排行榜当中，有5座是外国城市（曼谷、台北、合艾、东京和首尔），相比之下，2016年只有一座外国城市（曼谷）。

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在线旅行社（OTA）Agoda数据显示，泰国深受马来西亚游客的欢迎，今年10大跨年城市排行榜当中就有两座城市位于泰国，那就是曼谷及合艾。

那些选择在本地跨年的游客则会前往吉隆坡、槟城、浮罗交怡、马六甲和古晋。



东京 巴黎 纽约

最受欢迎跨年胜地

此外，东京、巴黎和纽约是游客倒数迎接2019年最受欢迎的跨年胜地。三分之一的Agoda游客也会选择到国外跨年。

东京是全球最受欢迎的十大跨年胜地之一，也是中国和新加坡游客首选的跨年城市，当地在元旦前夕举办的各种精彩倒数演唱会、游行和灯光表演是送旧迎新的完美地点。

巴黎无疑是到欧洲旅游首选的跨年胜地，因为一家大小可以在著名的地标一起看表演和跨年，游客还可以参加各种主题的派对。

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这座“恋爱之城”也是英国人以及以色列、沙地阿拉伯、阿联酋游客首选的跨年胜地。

纽约时代广场的跨年倒数活动是名闻遐迩和极具代表性的元旦前夕庆典活动，因此纽约自然成为世界各地游客首选的北美城市，也是美国境内排名第二的跨年胜地。

