又有信用卡资料外泄致盗刷？警方否认传言 今日再传出有一名女子的银行信用卡遭刷2万令吉事件。

（雪兰莪．八打灵再也27日讯）近日有人在脸书上揭发自身的信用卡被盗刷，令坊间再传出大马再有一批信用卡资料外泄的传言，不过全国警察商业罪案代总监拿督赛夫否认传言，指警方并没接获任何关于有信用卡资料大规模外泄消息。

广告

今日再传出有一名女子的银行信用卡遭刷2万令吉事件。

网安专家：妻被盗刷2万

受害者的丈夫，也是网络安全及渗透测试服务专家的冯宗福受询时指出，当时他们夫妻俩在国外旅行时，收到有银行的短讯，指她的信用卡被刷5次约2万令吉。

他说，他随后已经联络银行，并要求银行进行调查。

“我之前听说有一批信用卡资料外泄，被人放上暗网中贩卖，我想我妻子这次信用卡被盗刷，可能跟此次事件有关。”

冯宗福过后也在脸书上贴文，提醒公众保管好自己的信用卡资料。

广告

不过，赛夫指出，尽管警方不时有接获信用卡被盗刷的投报，不过没有任何信用卡资料大规模外泄的投报及情报。

“其实很多信用卡资料是用户本身在不经意间外泄，加上现在不少人透过第三方软件或从网站购物，都将信用卡资料储存在网站或软件内，这无疑增加了资料被盗取及外泄的风险。”

他说，公众应该更加谨慎保护自己的信用卡资料，不要轻易外泄或让他人知道，并做好相关保护措施，以防止任何有心人可以轻易盗取信用卡资料犯案。

“若任何公众发生信用卡被盗刷的案件，可以立即向警方报案，让警方对此展开调查。”