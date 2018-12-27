台北双子星开发案价格标．林晓春联手港商胜出 总投资金额超过600亿元（约84亿令吉）的台北双子星（台北车站特定区C1、D1）联合开发案，今年3月底展开第6次招标，今日进入最后定胜负的价格标作业，由大马富商丹斯里林晓春与港商联手的集团胜出。

（台湾．台北27日讯）总投资金额超过600亿元（新台币，下同，约84亿令吉）的台北双子星（台北车站特定区C1、D1）联合开发案，今年3月底展开第6次招标，今日进入最后定胜负的价格标作业，由大马富商丹斯里林晓春与港商联手的集团胜出。

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标获台北双子星开发案的财团，是由港商南海发展公司与大马著名商人林晓春旗下马顿（MALTON,6181,主板产业组）所组的团队。

台北双子星10月初截标后，由台湾当地团队蓝天电脑及宏汇集团，以及港商南海发展与大马商马顿公司所组的外资团队，上演双龙抢珠的局面，且双方在第一轮的“资格标”与“规格标”皆陆续通过评选。

明年3月签约

最后一轮价格标评比分数共有3项目，分别为C1、D1基地地主最低分配比率，以及每月每坪给地主的回租租金，权重分布上，地主分配率各占35%，租金则占30%；今天将比较两投资团队提出的条件，若分配给地主的产权越多、愿意向地主租回产权来经营的租金越高，得分也就越高。

捷运局也强调，价格标是依照分数高低决定最优投标团队与次优团队，最优投标团队后续要先成立专案公司，与捷运局展开议约，直到明年3月底签订契约才算告一段落，确定开发团队；若最优团队因故未签约，则将由次优厂商替补，重新议约。

而在最后一轮“价格标”中，据悉由香港与马来西亚所组的外资团队胜出。南海控股将该案取名“台北CITY ONE”，不仅将新零售概念带入台湾，外部设计也特聘荷兰知名建筑团队MVRDV与台湾陈廷杰建筑师事务所，以层层堆叠的盒子为灵感。MVRDV最为人熟知的作品，就是有全球最美市场之称的“鹿特丹Markthal”。

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“台北CITY ONE”目前规划商场占40%、办公室占47%、旅馆占13%。其中，商场的部份由柏威年集团营运，旅馆则交由万豪国际集团，办公室营运由瑞普莱坊管理，且整体市场营运管理由瑞普莱坊担纲，工程营造部份将由大陆工程、华熊共同承揽。

整体开发时间预估，至少5至6年。

台北双子星（台北车站特定区C1、D1）联合开发案，由南海发展公司与马顿公司所组的外资团队胜出。

南海控股与柏威年集团提出的“台北双子星”设计图。