住4星酒店被偷490美金．中女游客投诉不受理愤报警 一名独自来马旅游购物的中国女游客申诉藏在行李箱的490美金遭酒店非法外劳偷走，她声称向酒店投诉不获理会，愤而报警。

王小姐的行李箱遭人翻找，一片凌乱。（图：星洲日报）

（吉隆坡27日讯）一名独自来马旅游购物的中国女游客申诉藏在行李箱的490美金遭酒店非法外劳偷走，她声称向酒店投诉不获理会，愤而报警。

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金马警方接到投报后展开调查，发现2名斯里兰卡男子是酒店临时职员涉嫌，且没有护照，目前已逮捕其中一人助查，另一名主嫌则下落不明。

事主王小姐（28岁）向本报申诉，她上个星期天（15日）入住市中心一间4星级酒店，本打算住到明天才离开大马，未料前天她放在客房的旅费被偷走，令首次来马的旅程蒙上阴影。

王小姐说，她于圣诞节当天下午2时出门购物，至晚上10时返回客房时，发现房间格外整齐，她马上起疑，继而察觉行李箱有遭人翻找的痕迹。

陶瓷首饰盒被打碎

“我藏在行李箱中的2叠美金，其中一叠少了24张钞票，一共490美金不翼而飞；不仅如此，我在本地购物满额1000令吉获赠的一个陶瓷首饰盒也被打碎。”

她马上向酒店反映此事要求赔偿损失，当时值班的经理一口答应将为她处理，孰料隔天早上另一名经理却对她的求助不予理会，并拒绝给她查看闭路电视画面，还一口咬定此事与酒店职员无关，令她深感失望和生气，决定报警讨回公道。

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王小姐也说，该间酒店甫开张4个月，每晚收费200令吉，她计划入住14天至明天，并已预付全额住宿费，每日出门前还将小费置于床头。

她也说，她携带美金是接下来准备前往美国的旅费，打算明天就飞往美国继续旅行，但行程可能因为这起事件受耽误，令她困扰不已。

调阅电眼发现2可疑男

王小姐不满与酒店内部调解无效，昨天下午2时前往金马警局报案，警方随后上门调查，并调阅闭路电视画面，发现2名曾出入她的房间的可疑男子。

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金马警区副主任鲁迪警监受询时指出，警方发现2名斯里兰卡男子涉案，已逮捕其中一名28岁的男子，但是此案主嫌下落不明。

他说，根据警方初步调查，2名嫌犯是酒店临时员工，且没有合法证件，而闭路电视显示2人曾出入女事主的房间。

“警方已援引刑事法典第380（偷窃）条文开档调查，目前尚未起回赃款，不过警方将继续调查。”