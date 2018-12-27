视频广传．虐女孩发生在深圳 深圳市宝安公安份局发文表示，该局已于本月23日10时30分，将涉案的父母，即34岁的刘姓父亲、33岁的陈姓母亲及8岁的小女孩带回派出所协助调查。

小女孩在做作业时，遭母亲重摔在地下。

（雪兰莪．八打灵再也27日讯）社交媒体广传父母虐待小女孩的影片，观者尤其是父母特为揪心，也有人怀疑虐儿是否是马来西亚父母所为，实则发生地在中国深圳。当地公安已涉入调查，涉案父母也承认虐儿，而小女孩目前已获得专业辅导老师与社工的照顾。

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深圳市宝安公安份局发文表示，该局已于本月23日10时30分，将涉案的父母，即34岁的刘姓父亲、33岁的陈姓母亲及8岁的小女孩带回派出所协助调查。

“经警方询问后，小女孩父母对殴打女儿一事供认不讳，初步调查情况与影片相符；经法医检查，小女孩体表未发现明显伤痕，而当地妇联已向法院申请小女孩人身安全保护令，安排专业社工对她进行陪护和心理辅导。”

女童身体指标正常续上学

根据深圳市宝安区委宣传部在24日的通报显示，小女孩在专业心理辅导老师和社工陪护下，饮食睡眠正常，沟通交流状态良好，而经过医院全面体检后，其身体各项指标正常，将继续上学。

全长4分钟的影片反映小女孩在今年9月26日晚上6时50分、9月27日晚上8时03分、10月19日早上11时01分及10月20日中午12时57分在写功课和用餐期间，多次遭父母亲掌掴脚踢、扯头发再重摔地上，甚至拿扫把和塑料椅子来抽打，而她也不哭不闹不躲，麻木地面对一切暴打，然后继续吃饭和做作业，挨打对她而言，似乎是每日的“必修课”。

在影片中，身穿美团外卖配送员工作服的父亲对女孩进行殴打，而美团外卖日前回应，此影片令人揪心，而刘某曾为深圳配送员，于2018年8月26日入职，但已在12月6日离职。

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美团外卖文告认为，刘某的行为严重违背了美团配送员应具备的基本道德规范，突破了社会基本的行为底线，违反了良知，他不是一名合格配送员，更不是一名合格的父亲，针对未成年人的暴力行为必须遏制！

“目前我们已联系警方，提供了刘某的全部讯息，积极配合警方的调查，同时对于受到伤害的小女孩，美团外卖、美团公益将行动起来，积极联系妇联及其他帮扶机构，为她提供所需帮助。”

小女孩在吃饭时，遭母亲拉扯头发，而身旁的小男孩静静地目睹这一切。

女童父亲牌友揭发家暴

发布该影片的微博网民王华礼对此表示，他本身从事婴幼教育培训工作，影片是从一个家庭监控应用方程式下载，帐号密码是小女孩父亲的牌友提供，而对方向他反映这个家庭有家暴情况，希望他能介入解救女孩。

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此影片在社交媒体上流传后引起热议，网民们纷纷表示“把孩子当沙包了吗，看着真揪心”、“求求她不要这么平静了，哭出来也好啊”、“对小女孩来说，这不是家，这是炼狱”。

有网民则觉得，该影片最大的震撼，不是父母如何虐打小女孩，而是小女孩麻木和绝望的举动，被打成那个样子，还坐着凳子上去写作业，看着都心疼的小女孩儿。

孩子不应成父母“出气筒”

深圳市儿童医院心理科心理谘询师李颜浓在《深圳新闻网》表示，从心理的角度来看，小女孩在整个被施暴的过程中表现出的行为，显示她不是第一次被施暴。

她分析，生活压力、工作时遭遇的情绪及夫妻之间发生了难以解决的冲突，或成为女孩父母将“怒火”撒在女孩身上的“理由”。

但她强调，无论发生了什么，孩子都不应该成为父母的“出气筒”，虐待对孩子来讲，会是一个非常严重、影响深远的心理创伤。

此外，影片中的小男孩在整个过程中没有受到暴力对待，李颜浓认为，也许家庭中存在“重男轻女”的观念，而他在耳濡目染下也学会打女孩，这是父母给他起到了“示范”作用。

“每天目睹暴力事件，对小男孩来讲，也是一个很大的创伤事件，他既是个小施暴者，同时也是个受害者。”