宋卡沙米拉海滩2爆炸．另3炸弹销毁无大马人伤亡 泰国宋卡府沙米拉海滩于周三晚发生两起爆炸，毁坏了当地极富盛名的美人鱼雕像后，警方周四早又发现另3个炸弹并将之销毁，同时封锁海滩和附近的道路，目前尚未接到任何伤亡报告。

泰南宋卡府沙米拉海滩上的美人鱼雕像是游客爱“打卡”的景点之一，但在周三晚被置炸弹后，美人鱼尾巴已不复在。（图：网络照）

（宋卡27日讯）泰国宋卡府沙米拉海滩于周三晚发生两起爆炸，毁坏了当地极富盛名的美人鱼雕像后，警方周四早又发现另3个炸弹并将之销毁，同时封锁海滩和附近的道路，目前尚未接到任何伤亡报告。

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美人鱼雕像断尾

据泰国媒体报道，宋卡府府尹维拉南证实，首起爆炸发生在当地周三晚约10时30分，造成当地景点区、旅客爱“打卡”的美人鱼雕像尾巴断裂，而第二起爆炸发生在10分钟后，地点是相距美人鱼雕像约200公尺的“猫和老鼠”雕像。

当局认为，炸弹是在周三晚游客离开后被置于该海滩。

维拉南说：“两起爆炸没有接获伤亡报告，事发地点已不开放给游客。”他认为这次炸弹事件主要旨在动摇人们的信心。

他补充，鉴证人员将在事发地点进行仔细检查，并指示在宋卡府尤其是已计划举行元旦倒数和庆祝活动的旅游热点合艾展开最密集的保安措施。

爆炸原因未查明

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宋卡府第九区警察局长对此事回应称，发生爆炸的具体原因还未查明，故尚不能确认此次事件与南部叛军有关，现在警方正在加紧调查中。

有警方消息来源指出，他们把此次爆炸事件归咎于泰南的国家革命阵线的武装分子所为。消息指，泰南三府（北大年府、惹拉府和陶公府）一带的穆斯林分离分子领袖们刚在宋卡府乍纳县一所学校内聚会，因此当地官员已对该区可能出现攻击行动提高了警戒。

沙米拉海滩深受外国游客包括大马、新加坡和印尼人喜爱。

因此消息来源称，在上述两个雕像置炸弹很明显的是为了打击旅游业经济。

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大马驻宋卡总领事莫哈末阿凡迪受询时证实，没有大马人在事故中受伤。

