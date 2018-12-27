贸消部向油站业者发指示．“须保证不发生油荒” “一旦汽油供应中断，意味着油站业者违反了统制品法令，此外石油公司也需要负责任。”

依斯干达（左二）巡视油站，看职员检查汽油库存量。左一为贸消部价格供应组主管阿都哈菲兹；右一起吉隆坡执法组助理官员莫哈末佐哈、吉隆坡供应单位官员阿兹里、吉隆坡执法组官员莫哈末沙兰及吉隆坡执法组主任刘雪虹。（图：星洲日报）

（吉隆坡27日讯）国内贸易及消费人事务部执法组副主任拿督依斯干达表示，该部将尽可能向全国油站业者发出指示，促保证大马土著油站业者协会声称的“油荒”情况不会发生。

广告

他提醒油站业者，他们售卖的汽油是属于管制品，是国家的重要物资，一旦出现短缺会将造成混乱，而他们的执照也规定必须确保供应充足的条件，他们不能作出相关危险或发出类似不满的言论。

“一旦汽油供应中断，意味着油站业者违反了统制品法令，此外石油公司也需要负责任。”

他指出，全国的油站有约3700间，该部执法组已下达指示让约2300名执法人员展开行动，约80%官员会出动发出上述通告给油站业者。

他说，该部是随着油站业者协会宣称有可能下月1日油站会出现“汽油或柴油荒”的言论而作出这项提醒。

“这是非常危险的言论，因为这会引发消费者恐慌，同时1月1日也会有很多道路使用者，因为要开学及政府部门开始办公。”

他说，若1月1日真的发生汽油供应中断情况，执法组将会以统制品法令开案调查，一旦被控上法庭被定罪初犯可判处不超过300万令吉罚款，再犯可判900万令吉罚款，或3年监禁或两者兼施。

广告

他也提醒，若他们被采取法律行动，他们的执照可能会被撤销。

库存不足须订购补充

依斯干达说，若12月31日发现汽油库存不足，他们必须向石油公司订购补充，而石油公司必须运输石油，不能出现汽油库存干枯情况。

他指出，在此之前针对油站业者触犯各种错误的81宗案件也会加紧进行，因为不要有关案件继续拖延。

广告

他也解释，发给油站业者的通告属于指示性质，因此他们不能够在以不知情为藉口，必须确保汽油及柴油供应充足。