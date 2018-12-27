入境旅协：每辆5万令吉负担重．应豁免购旅巴SST 大马入境旅游协会主席尤再迪促请财政部豁免购买旅游巴士的销售及服务税（SST），以免对旅游业带来冲击。

尤再迪（中）希望政府豁免旅游巴士的销售税。左起为阿鲁达斯和阿努亚，右起为再也古玛和钟星华。（图：星洲日报）

（吉隆坡27日讯）大马入境旅游协会主席尤再迪促请财政部豁免购买旅游巴士的销售及服务税（SST），以免对旅游业带来冲击。

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他说，约有150辆在9月后购买的旅游巴士被征收销售及服务税，每辆巴士需要多缴付的销售税约5万令吉，构成重大负担。

他今日主持一项旅游巴士业者的会议后，在新闻发布会上，发表谈话。

他说，财政部豁免了工厂和学生巴士等销售税，但是，旅游巴士却被排除在外，而早在消费税实施前，旅游巴士也是豁免销售税的。

“销售税的征收让业者乱了阵脚，因为早在他们购买巴士融资时，并未把销售税计算在内，导致一些业者要自掏腰包，承受巨大的成本。”

此外，他也促请交通部与新加坡当局协商，以克服新加坡实施的路税新条款，导致一些业者不能前往新加坡樟宜机场载客的问题。

他说，约有100辆巴士受到新条款的影响，一些业者被新加坡当局抽样检查，以致不能送旅客到机场。

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尤再迪称，据了解，大马约有50%的旅游是由樟宜机场入境大马，因为新加坡班次较多，因此，新国实施的新条款将会只严重打击大马的旅游巴士业者，更会对大马的旅游业带来冲击。

充商旅车应付高档市场需求

“开放让更多豪华车入口”

尤再迪也促请贸工部开放让更多的豪华车入口，以便充做豪华商旅车用途，以应付高档市场的需求。

他说，大马目前普遍只能用本地组装的中国品牌的商旅车来载客，但是，这类商旅车的品质却差强人意，经常需要修理和很多杂音，无法应付中高档市场需求。

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大马旅游同业协会陆路交通副会长再也古玛说，基于旅游业对国家经济有重大贡献，因此，他希望陆路公共交通机构（APAD）能够更有效和友善的解决业者的问题，包括执照的更新和申请。

他也说，业者在过去10年都获得销售税的豁免，希望新政府能够继续提供豁免。

此外，他批评大马的商旅车较泰国、印尼和菲律宾落后，由于受到管制，大马只能提供次等的商旅车，无从应付高档市场的需求。

他希望大马也能入口如Vito Tourer和Sprinter等商旅车供商业用途，以应付高档旅游需求。

促提供更完善通关设施

大马旅游印裔同业协会副会长拿督阿鲁达斯则希望新加坡当局能够与大马当局协商提供更完善的边界过关设施，以避免在过关时引起长龙，甚至看到妇女抱着孩子在雨中排队过关的惨况。

大马入境旅游协会交通副主席阿努亚希望马新政府能够取得良好的津通，让外国旅客能够在马新泰三地旅游时能够顺利畅通，不会面对任何难题。

大马旅游车公会主席钟星华说，全马约有9000辆旅游巴士，他促请交通部能够尽快协助处理巴士业者所面对的困境。