财长“原油价破50”谈话‧林总商支持 他说，因应国际原油价格的波动而作出调整是明确的，这样才不会推高我国财政预算的不敷及国债。

林家仪（坐者中）支持在原油跌破每桶50元美金时，才考虑调整明年度预算案。 坐者左起为林纪顺、林汶良、林伯才；坐者右起为林延忠、林发顺及林顺平；站者左起为林文才、林顺德、林嘉伦及林主栲。（图：星洲日报）

（雪兰莪‧八打灵再也27日讯）马来西亚林氏总商会（林总商）会长拿督斯里林家仪对财长林冠英宣布当原油跌破每桶50美元时，才考虑调整明年度预算案一事，给予支持及赞赏。

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他说，因应国际原油价格的波动而作出调整是明确的，这样才不会推高我国财政预算的不敷及国债。

他认为，人们必须对财长的理财能力有信心，因为他在槟城担任首席部长时，理财的表现有目共睹，并在短短几年内把槟州打理成一个有盈余的州属。

对于林冠英宣布明年1月1日将调低燃油价格，并表示RON95汽油和柴油的顶价为2令吉20仙和2令吉18仙，他觉得这给予广大消费者一个定心丸。

换句话说，在油价上涨时，以上述价格为顶价是值得赞赏的。

出席新闻发布会者有林总商执行顾问丹斯里林顺平、副总会长拿督林发顺、林伯才、副秘书长林纪顺、理事林汶良、林主栲、林嘉伦、林延忠、林文才及林顺德。