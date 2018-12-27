霹7华小没申请特别拨款 霹雳州111所半津贴华小中，据了解共有7所没有向教育部申请此次的特别拨款，当中许多不乏是因校内基本设施暂时已足，在考量到或许有其他学校更需要的情况下，今年暂且不提出申请，发挥无私精神。

（霹雳．怡保27日讯）霹雳州111所半津贴华小中，据了解共有7所没有向教育部申请此次的特别拨款，当中许多不乏是因校内基本设施暂时已足，在考量到或许有其他学校更需要的情况下，今年暂且不提出申请，发挥无私精神。

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7所没有申请特别拨款的华小为霹雳华小、中山华小、曾吉京丁华小、拉挽启民华小、吉辇民生华小、吉辇维新华小和马登启华华小。

霹雳华小：没大型工程

据本报向霹雳华小校方了解，该校去年已申请了拨款维修厕所，目前工程尚在进行中，而2018年也没有大型工程，因此今年暂时不申请拨款，明年再视情况而定。

怡保中山：留给更需要者

怡保中山华小董事长温炳楠指出，该校基本设施目前已足够，因此今年没有申请特别拨款，以便将款项留给更需要的学校；至于来年就视情况再决定是否要申请。