苏克里：有机会及空间犯罪．公务员涉贪案最多 他说，私人领域有175人被捕、政企23人，以及43名被捕者是来自其他领域。

（吉隆坡27日马新社讯）大马反贪污委员会主席拿督斯里苏克里说，今年1至11月，涉及贪污案的最多被捕者是公务员，有421名，接着是公众213名。

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他说，私人领域有175人被捕、政企23人，以及43名被捕者是来自其他领域。

他认为，贪污的发生是因为有着很大的空间和机会犯罪，包括贪婪和没有培养自身的廉正品德。

“我们的数据显示，有很多政府官员涉贪被捕，因为他们有犯罪的空间和机会，基于此，作为公务员，必需要培养自身的廉正品德。”

他接受马新社专访时说，为确保贪污不会进一步在政府官员群中蔓延，公共领域的所有层级，都必须遵守现有的行政管理。

苏克里说，2009年至今年11月，反贪会在2010年录得最多的提控，一共有381项控状，其中的237项被定罪，接着是2017年的373项控状，216项定罪，以及2012年212项定罪。

他指出，在2017年一整年，反贪会立案863宗、逮捕879人，以及将373人提控上庭，并有216宗案件定罪。

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他说，今年1至11月，反贪会立案821宗、逮捕821人，以及将280人提控上庭，并有196宗案件定罪。

2018年最多大人物被捕

“无论如何，2018年写下历史，因为这是最多大人物被捕和被控的一年。”

他指出，最大规模的调查和提控是一马发展公司案，所涉贪污金额高达上百亿令吉，前首相拿督斯里纳吉、前部长，以及政府高官面对多项控状。

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最小金额贪污案

行贿RM20也捉

苏克里指出，反贪会所录得的最小宗贪污案是一名人士向警员行贿20令吉，以要求警员不要对其没有带头盔而在路障中被截停的亲属开罚单。

他提醒，对于贪污罪行，反贪会不会看所涉金额的大小。

“这必须看得更远和更广，也就是上述行为所带来的恶果，因为它将导致其他罪案产生，如色情行业、非法赌博和军火走私。

“正因为如此，我们（反贪会）不会单由数额衡量这项罪行，事实证明，我们曾逮捕只涉及数十令吉的案件。”

苏克里接受马新社专访时说，为全面打击贪污，反贪会制定计划在明年对行动、防范和人力资源，进行改革和提升。

建议施鞭刑

他指出，在行动方面，反贪会推出多项新方式，如根据情报展开调查、资产追踪、优化侦察，以及在调查中使用专才。

苏克里说，反贪会也曾向政府建议，以考虑和研究对贪污罪犯施以鞭笞刑罚，旨在全面严正打击贪污。

“这是因为，贪污是所有罪案之源，因为贪污，延伸出很多其他罪案，如欺诈、打劫、非法移民、走私、赌博和贩运私酒。”

他说，鉴于欺诈罪行都可被施以鞭笞，贪污罪行也应被施以相同的惩处，因为贪污是更恶劣的罪行。

他指出，2009年反贪污委员会法令阐明，贪污罪犯的最重刑罚只是坐牢不超过20年和罚款。

“有时候，罪犯只是被判坐牢一两年，一天的也有。虽然也有罪犯被判监10年，但如果可加上鞭笞，就可起到更有效的防范作用。”

另外，苏克里指出，为贴近大学生，反贪会也与国大合作推出实验计划，也就是廉正和贪污科，眼见此计划取得成效，其他大专也有意跟进，包括大马国际回教大学、博大、多媒体大学，以及马六甲伊斯兰大学学院。