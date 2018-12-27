教育部：华小5千万华中1500万．特别拨款已汇入各校 教育部宣布，财政部在2018年财政预算案宣布发给华小的5000万令吉拨款及国民型华文中学（华中）的1500万令吉特别拨款，已全数汇给学校。

张念群（图：星洲日报）

（雪兰莪．八打灵再也27日讯）教育部宣布，财政部在2018年财政预算案宣布发给华小的5000万令吉拨款及国民型华文中学（华中）的1500万令吉特别拨款，已全数汇给学校。

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在华小拨款方面，获得最多拨款的学校包括柔佛新山国光二校、沙巴亚庇中华学校、吉隆坡蕉赖南强华小和吉隆坡甲洞华小二校，分别获得28万令吉；华中拨款方面获得数额最高的学校是雪兰莪加影育华中学和槟城日新中学，分别获得50万令吉拨款。

在州方面，砂拉越以168间华小获得939万居冠，柔佛有116间华小共获得663万5000令吉居其次。

张念群：772华小66华中获拨款

教育部副部长张念群今日在脸书帖文指出，财政部给予华小的5000万令吉拨款，已在本月26日顺利汇给全国华小。

她说，在全国883所政府资助的华小当中，共有68所华小没有提出申请、37所华小属于教会学校类别，以及6所获得迁校基金，其余772所华小一共获得5000万令吉拨款。

“这次的特别拨款是给予883所政府资助学校（半津）提出申请，没有开放给415所政府学校（全津）申请。”

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她说，在华中的特别拨款方面，教育部已在21日发放给全国华中。

她说，在81所华中当中，只有1所华中没有提出申请，14所属于教会学校类别，而其余66所华中共获得1500万令吉拨款。

“我们只是分配工作，然后取之社会，用之社会。人民有权知道这些拨款用在哪里，所以公告全国学校获得的拨款数目，我们一点都不迟疑。”

首次用电子转账

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她说，教育部共用了4个月半优化与完成发放拨款的整体程序，包括设计线上申请网站“eVendor”、公开线上申请、特许估价师审核、整理批阅拨款数目及发放拨款。

她说，这是教育部首次使用电子转账，全国同步获得拨款，各校不再需要等待部长或副部长莅临，也不再只看到模拟支票，却要苦苦等待拨款下放。

“这一次，拨款到了我们才到，而不再是人到钱没到。”

她说，拨款考量包括申请项目的需要性、特许估价师的评估审核、学生人数及学校地区。

“拨款数目无法尽如人意，但求尽心尽力。2019年，我们要做得更好。”

无需翻修槟吉

部份华小没申请拨款

全槟共有90所华小，其中9所为全津学校，槟州有81所华小可申请这笔特别拨款，但位于槟岛乔治市的时中正校今年未提出申请，该校董事会总务李玉麒说，由于过去几年皆获得槟州政府及联邦政府的拨款，学校维修工程做得七七八八，因此今年未申请特别拨款。

他说，董事部正筹备申请迁校，因此认为不需要进行大事翻修工程，何况学校建筑也保护得很好。

另外，在吉州89所华小中，有6所华小没有申请拨款。

上述6所华小分别是浮罗交怡眇小中华小学和明南小学、本同县养正小学和茹嫩小学、铅县的双溪里茂港外益民小学、多伟培英小学。

据了解，上述6所华小基于暂时没有特别计划或装修，有者是之前获取的拨款还没进行工程，因此没有提交特别拨款的申请。