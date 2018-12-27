呈抗辩书否认诽谤‧梁实轩反诉李显龙 梁实轩昨午在脸书贴文，透露自己聘用律师林鼎进行抗辩，并在帖文中附上17页长的抗辩书和反诉状。

（新加坡27日讯）被新加坡总理李显龙起诉诽谤的财务顾问梁实轩，否认李显龙对他的指控，并反诉李显龙“滥用法庭程序”及向他索偿“名誉损害”。

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梁实轩昨午在脸书贴文，透露自己聘用律师林鼎进行抗辩，并在帖文中附上17页长的抗辩书和反诉状。

梁实轩在抗辩书中说自己只是转载报道，该报道并非由自己撰写，也没有进行渲染或评论，更没有称转载的报道内容属实。

他指出，转载报道仅在脸书上刊登3天，接到资讯通信媒体发展局通知后已经撤下，李显龙和新加坡政府也早就声明相关报道不实，一般公众都已知情。

梁实轩因此认为李显龙没有遭受所谓的“损害”，也没必要通过诽谤诉讼来力证清白。

他也指出李显龙并没有向最先刊登这篇报道的网站“States Times Review”、“The Coverage”，以及任何和他一样转载了报道的新加坡人采取同样的行动。

反指李显龙滥用法庭程序

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梁实轩反指李显龙是在“滥用法庭程序”，并提出反诉。他认为，李显龙提出诉讼最根本的目的是要“抑制言论自由”，尤其是要限制任何报道指新加坡政府“有可能以任何一种形式，涉及一马弊案”。

总理新闻秘书张俪霖答复询问时指出，此案已交由法庭审理，李显龙会就此案最新发展，继续咨询律师意见。

以林鼎署名的律师事务所也贴文说：“我们的客户相信，发起诉讼案是要在纳吉接受审讯，以及新加坡明年可能举行的大选前抑制言论自由。”

梁实轩今年11月7日在脸书分享马来西亚社交新闻网站“The Coverage”有关李显龙成为一马公司弊案中“主要调查对象”的报道。

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李显龙本月对梁实轩提起诽谤诉讼并索取赔偿，案件下月7日在高庭进行审前会议。

众筹官司费获李显扬捐款

梁实轩在网络媒体上公开银行户头号码众筹官司费用，并透露李显扬已经率先解囊。

时政网站“网络公民”（The Online Citizen）及网络媒体The Independent昨天先后报道，说梁实轩向他们透露建国总理李光耀次子李显扬已经率先捐助官司费用。

梁实轩也在这2个网站上公开自己的银行户头号码，以便让公众进行捐款。

“网络公民”也进一步报道说李显扬向他们确认，自己刚捐助梁实轩的官司费用，但没有透露捐款数额。