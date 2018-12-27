猪肉加工品禁入口．禁令扩大．包括罐头腊肠衣等 农业及农基工业部副部长沈志勤指出，即日起扩大暂时禁令，禁止猪肉加工品进口我国，包括猪肉罐头、腊肠外皮（肠衣）、切片猪肉、熏火腿和猪肉酶（pork enzyme）。

沈志勤（图：星洲日报）

（雪兰莪．八打灵再也27日讯）农业及农基工业部副部长沈志勤指出，即日起扩大暂时禁令，禁止猪肉加工品进口我国，包括猪肉罐头、腊肠外皮（肠衣）、切片猪肉、熏火腿和猪肉酶（pork enzyme）。

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他对星洲日报说，非洲猪瘟在多国爆发后，政府于9月初暂时禁止来自6个国家包括中国、波兰、俄罗斯、匈牙利、摩尔多瓦和乌克兰的生猪和冷冻猪肉产品，以保护本地养猪业。

已进口者有待研究

“至于已经进口的猪肉制成品，则有待兽医局进一步研究和处理。”

询及华人农历新年将至，新年期间人们爱吃的腊肠会否短缺，他说，其实我国人民食用的猪肉有超过90%来自本地，其余则从越南、中国和欧洲国家进口。

他指出，较早时在其他国家爆发疫情，猪肉制成品并没有受到影响，后来在一些国家也发现制成品也有非洲猪瘟病毒，配合事情的演进，我国扩大猪肉类别产品的入口禁令。

“这是兽医局的决定，我们根据专业人士的劝告。”

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没进口猪血浆蛋白粉猪饲料

至于中国在天津验出准备出口的猪血浆蛋白粉猪饲料，我国并没有进口这项产品。

“当时，我国是数个率先作出禁止从疫区国家入口生猪和冷冻猪肉产品的国家。”

他说，虽然这种病毒不会影响人类的健康，但是一旦爆发疫情，则会传染猪只，导致猪只病死。

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他强调，游客或国民不要从疫区国家带入猪肉制成品，尽管不会影响人类的健康，但是让人忧虑的是，剩下的食物可能被其他动物吃下，在连锁效应下传染给本地猪只。

“为了保护我国的养猪业，我已经在9月初与猪农会面，并采取防范措施，暂时禁止进口6个国家的生猪及冷冻猪肉产品。”

648养猪场已注册

较早时，沈志勤说，截至今年，我国有648个已向当局注册的养猪场，一共有167万只猪，霹雳州是主要生产猪肉的州属，其次是槟城、雪兰莪、柔佛及马六甲。

“我国每年生产20万9264公吨猪肉，每年的市场需求量为22万3200公吨，平均每名消费者每年食用17.6公斤的猪肉。”

他说，虽然我国猪肉自供自给率达93.7%，其余则从德国、中国、西班牙、越南和数个国家，进口2万5321公吨猪肉。

中8月发现非洲猪瘟疫情

非洲猪瘟病毒（Africa Swine Fever）于1921年首次在非洲肯雅发现，因此命名为非洲猪瘟。

中国今年8月初发现疫情，成为亚洲首个感染地区。

感染非洲猪瘟的猪只潜伏期为4至19天，死亡率达100%。

病毒以“接触传染”方式传播，可经由厨余、节肢动物、动物分泌物或排泄物、车辆及人员夹带等途径传播。

虽然不会感染人类，但人类会成为病毒的传播途径。

根据台湾行政院农委会动植物防检局资料，非洲猪瘟病毒属于DNA病毒，不同环境下的生存期也有所不同，在冷藏猪肉可存活100天、冷冻猪肉更可长达1000天、猪舍1个月、粪便室温11天，并且不怕酸碱、低温，病毒非常强悍。