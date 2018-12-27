男子连人带车烧死．没涉及刑事成份 这起案件于昨晚9时许，在芙蓉碧玉园（Jasper Jaya）住宅区路边发生，死者是黄俊辉（34岁，杂工）。

消拯员与警员合力撬开车门，以搬出焦尸送往医院解剖。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉27日讯）一名华裔男子在距离住宿约30公尺处，被发现连人带车烧死，案情扑朔迷离，不过，警方初步调查显示案件没有涉及刑事成份，因此把案件列为猝死案处理。

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这起案件于昨晚9时许，在芙蓉碧玉园（Jasper Jaya）住宅区路边发生，死者是黄俊辉（34岁，杂工）。

被烧车子属友人

据悉，死者事发时所驾驶的日产Sentra车，是向朋友借的，车子完全烧毁。

据了解，芙蓉新城消拯员是在赶抵现场灭火后，赫然发现司机座位上有一具焦尸，由于尸体被烧至焦黑，一时无法辨识死者的身份和种族。

随后而至的警方，是通过死者乘坐的汽车注册号码，才追查到真正的车主与住址，并掌握到死者的住宿，原来就在事发地点附近。

死者的屋友受询时指出，他与死者是主仆关系，并提供死者住宿。他形容，死者性格文静，平日会协助载送小孩或替家里长者外带食物。

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“死者的家属好像是住在芙蓉新城，平常都没有联络，据我了解，死者生前没有面对债务问题，也未与他人结怨，我不相信他会自杀。”

芙蓉副警区主任罗斯里说，警方初步调查显示，案件没有任何刑事成份，因此暂以猝死案件处理。

“死者较后送往芙蓉端姑查化医院停尸房解剖，以鉴定死者死因。”

死者黄俊辉（图：星洲日报）