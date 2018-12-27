道格拉斯：达5万令吉. 有菜农月入比部长高 砂副首长拿督阿玛道格拉斯鼓励古晋治疗与关爱康复中心（PUSPEN）的戒毒者，完成治疗后成为贡献砂拉越的一分子

砂副首长道格拉斯（前者）巡视古晋治疗与关爱康复中心哈密瓜灌溉施肥项目。

（古晋27日讯）砂副首长拿督阿玛道格拉斯鼓励古晋治疗与关爱康复中心（PUSPEN）的戒毒者，完成治疗后成为贡献砂拉越的一分子，尤其是积极投入农业与农产品领域，开创砂拉越品牌农产品，提升农民生活素质和收入。

广告



也是砂农业现代化、土著地及区域发展部长的道格拉斯，今日受邀出席古晋治疗与关爱康复中心（PUSPEN）举办的圣诞节门户开放活动时说，他受委发展砂拉越农业领域，目前正开创新的农业技术及资源，进一步达致农业领域转型目标，因此未来需要许多技术人员。



道格拉斯欣见，砂拉越农业领域有许多成功人士，他们将科技运用在农业管理，提高了农民的收入。



他笑称，当中有农民从事种菜行业，月入达到5万令吉，比部长的薪资还高。另有人种植辣椒，一天收入大约2000令吉，证明农业有利可图。



（新闻来源：砂拉越星洲日报）





