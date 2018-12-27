华小教师自缢出殡．学生获悉噩耗感叹万千．“老师曾说自杀愚蠢” 生前在柏伶培华小学执教的吕锦明今日上午举殡，约百名学生、教师及亲友送他最后一程。

吕锦明（小图）的遗体在举殡仪式后被送到新山中华公会焚化场火化，约百名学生教师及亲友送殡。（图：星洲日报）

（柔佛．新山27日讯）30岁华小男教师吕锦明圣诞节晚上在家中自缢，学生获悉噩耗后感叹万千，并透露老师曾叮咛他们自杀是愚蠢的行为。

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生前在柏伶培华小学执教的吕锦明今日上午举殡，约百名学生、教师及亲友送他最后一程。

网络上陆续有学生及学生家长对事件表示惋惜，指吕锦明生前是尽责的好老师，也有学生感叹老师生前曾叮咛自杀是愚蠢行为，不解为何他走上这条路。

新山北区警区主任莫哈末泰益昨日指出，根据警方初步调查显示，吕锦明单身，生前独自居住在柏伶花园一间双层排屋，而吕锦明是利用绳子上吊自缢，并在桌上留下要寻死的字条。

他指出，警方将这起案件列为突然死亡（SDR）处理，直到解剖报告出炉。